Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace

Jaguar

По габаритам I-Pace относится к среднеразмерным SUV (длина — 4682 мм, ширина — 2011 мм, высота — 1565 мм, колесная база — 2990 мм). Но благодаря отсутствию двигателя внутреннего сгорания салон смещен вперед и внутреннее пространство получилось значительно больше аналогов в классе. «Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать», - говорил про разработку концепта I-Pace директор по дизайну Jaguar Ян Каллум

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