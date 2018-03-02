Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace
Британская компания первой из традиционных автопроизводителей запустила в производство полноприводный электромобиль
Jaguar Land Rover представила серийный электромобиль I-Pace. Публичная премьера пройдет на автосалоне в Женеве
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Одноименный концепт электромобиля был представлен осенью 2016 г. I-Pace – электромобиль, созданный специально для водителей, сказал директор модельной линейки Ян Хобан
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Кузов сделан из алюминия. Снаряженная масса базовой машины - 2208 кг
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По габаритам I-Pace относится к среднеразмерным SUV (длина — 4682 мм, ширина — 2011 мм, высота — 1565 мм, колесная база — 2990 мм). Но благодаря отсутствию двигателя внутреннего сгорания салон смещен вперед и внутреннее пространство получилось значительно больше аналогов в классе. «Электромобили открывают перед дизайнерами больше свободы, и мы должны это использовать», - говорил про разработку концепта I-Pace директор по дизайну Jaguar Ян Каллум
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Электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и набирает максимальную скорость 200 км/ч
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I-Pace оснащен литий-ионной батареей емкостью 90 кВтч. Батарея занимает все пространство под полом между осями. Это обеспечивает низкий центр тяжести и безупречное распределение массы по осям 50:50
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Запас хода I-Pace - 480 км по испытательному циклу WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), который с сентября 2017 г. начали применять в Европе вместо менее реалистичного NEDC
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С помощью зарядной станции 100 кВт батарею электрокара можно зарядить на 80% за 40 мин. Зарядка аккумулятора от домашней розетки (7кВт) до 80% занимает 10 ч, а до полной емкости — 12,9 ч
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Аккумулятор I-Pace оснащен системой терморегулирования, при подключении к сети автоматически поддерживается нужная для максимальной емкости температура. Электрокроссовер рассчитан на эксплуатацию при температурах до -40 градусов, сообщила компания
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Для охлаждения батареи на ходу в решетке радиатора сделаны активные вентиляционные заслонки. Когда батарею необходимо охладить, они открываются и закрываются, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Наружние ручки дверей выдвижные, что дополнительно снижает аэродинамическое сопротивление. Коэффициент лобового сопротивления машины (Cd) - 0,29
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Компания дает 8-летнюю гарантию (или 160 000 км пробега) на батарею (снижение емкости ниже 70% от первоначальной). На весь автомобиль гарантия три года или 100 000 км пробега
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Каждую ость приводит электромотор 200 л. с., обеспечивая таким образом кроссоверу постоянный полный привод. Суммарный крутящий момент — 696 Нм
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Салон I-Pace пятиместный
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Отсутствие туннеля карданного вала добавляет салону 10,5 л объема. В багажник вмещается 656 л (1453 л со сложенным задним рядом сидений), еще 27 л для хранения груза есть под капотом
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Водитель I-Pace может выбрать уровень рекуперативного торможения (до 0,4G) и сбрасывать скорость, отпуская педаль газа и не нажимая на тормоз
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Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Пневматические опоры вместо стальных витых пружин - опция. Пневмоподвеска опускает автомобиль к дороге на 10 мм на скоростях свыше 105 км/ч, сокращая аэродинамическое сопротивление
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Мультимедийная система Touch Pro Duo управляется с двух сенсорных экранов и сенсорных кнопок. Навигационная система обучаемая, в том числе учитывает индивидуальный стиль нескольких водителей. Система распознает по брелку или Bluetooth-сигнала со смартфона, кто будет пользоваться автомобилем, и подстраивает под водителя климат-контроль, информационно-развлекательную систему и положение сидений
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I-Pace получит постоянное подключение к беспроводным сетям, через которые владелец сможет проверять заряд батареи, а системы автомобиля - получать обновления
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Стекло панорамной крыши поглощает инфракрасный свет, не давая солнцу сильно разогревать салон. Благодаря компоновке электромобиля у пассажиров задних сидений очень много пространства для головы и ног
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Салон и сиденья могут быть обиты мелкозернистой кожей Windsor или специальным текстильным материалом, сотканным из смеси шерсти с переработанной искусственной замшей
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У модели будет три комплектации - S, SE и HSE, а также версия First Edition в стиле оригинального концепта
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Компания начала принимать заказы на электромобиль. Производство началось в австрийском Граце на заводе Magna Steyr
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Цена I-Pace в Великобритании будет начинаться от 63 495 фунтов стерлингов ($87 414, без учета субсидий на экологически чистый транспорт). Богато оснащенная версия First Edition стоит там 81 495 фунтов. Для сравнения: британские цены на Tesla Model S начинаются с 67 635 фунтов за полноприводную версию с батареей 75 кВтч, цена Model X - от 75 435 фунтов
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I-Pace собирается конкурировать в первую очередь с кроссовером Tesla Model X. Британский электромобиль превосходит его по разгону с места до 98 км/ч и эффективности торможения, при этом стоит почти в два раза меньше, заявила Jaguar Land Rover
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Продажи I-Pace в России начнутся осенью 2018 г., цены будут объявлены летом
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