Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать

Uber

Сервис по онлайн-заказу такси Uber объявил о намерении через три года показать всему миру летающий автомобиль, а через шесть лет уже начать использовать его для перевозки пассажиров. В перспективе цена летающего такси будет не выше нынешних тарифов Uber. Какие технологии будут для этого использованы и как компания собирается добиться столь разительной дешевизны, она не сказала

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