Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать
Во что превратятся автомобили, когда им перестанет хватать места на земле
Toyota Motor инвестирует в технологии летающего автомобиля Skydrive. Испытания прототипов в пилотируемом режиме машины, которая, как обещает компания, станет первым в мире серийным аэромобилем, начнутся в 2018 г. Длина одноместного Skydrive - 2,9 м, ширина – 1,3 м, у него три колеса и четыре винта-ротора по углам корпуса. По сути, Skydrive - пилотируемый квадрокоптер с шасси трайка.
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Максимальная скорость полета перспективного транспортного средства – 100 км/ч, максимальная высота полета – 10 м. Компания не сообщает о типе и мощности движителя, грузоподъемности, наземной скорости, а также о дальности полета — самом существенном параметре, ограничивающем применение квадрокоптеров за пределами видеосъемки и доставки легких грузов на короткие - до 10 км - расстояния
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Skydrive начала самостоятельно разрабатывать в 2012 г. группа молодых инженеров, среди которых были сотрудники Toyota. Теперь японская компания инвестирует в проект аэромобиля 42,5 млн иен ($375 000). Общий бюджет на разработку и дизайн Toyota Motor в 2017 г. - 1,08 трлн иен ($9,5 млрд)
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В 2020 г. Toyota, партнер Олимпиады в Токио, собирается использовать аэромобиль в церемонии зажжения олимпийского огня
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Одно из немногих транспортных средств, способных передвигаться по шоссе и по воздуху и допущенных в свободную продажу, – летающий трайк Liberty компании PAL-V из Нидерландов
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Авиационная часть PAL-V Liberty построена по схеме автожира (винтокрылого летательного аппарата), дорожная сделана на шасси трицикла Carver. Подготовка к полету занимает 5-10 мин. Максимальная скорость машины по шоссе и по воздуху одинаковая – 160 км/ч. Для взлета Liberty нужно 330 м разгонной полосы, для посадки достаточно дорожки 30 м
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Для управления Liberty требуются не только водительские права, но и летная лицензия. Хотя конструктивная принадлежность машины к автожирам позволяет получить ее после 30-40 часов обучения, пишет «Авторевю»
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Компания обещает передать покупателям первые машины в конце 2018 г. Первые 90 машин с максимальными опциями и курсом обучения будут стоить от 500 000-600 000 евро, затем цена снизится до 300 000-400 000 евро
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Словацкая фирма AeroMobil начала принимать заказы на летающий автомобиль в апреле 2017 г. Прототип машины совершил первый полет в 2012 г. На испытаниях в 2015 г. AeroMobil упал с высоты 310 м и был серьезно поврежден, но пилот остался невредим
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Длина AeroMobil – 6 м, размах складных композитных крыльев - 8,8 м, ширина с убранными крыльями - 2,25 м. Переход в режим полета займет три минуты, обещает производитель. Максимальная скорость на земле – 160 км/ч, в воздухе – 360 км/ч. Грузоподъемность 240 кг, для взлета нужна полоса 400 м (595 м для набора высоты 50 футов)
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Стоимость аэрокара AeroMobil – 1,2 -1,5 млн евро в зависимости от комплектации. Первые поставки клиентам начнутся в 2020 г., сказала компания
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В воздухе машину приводит в движение четырехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 2 л мощностью 300 л. с. На шоссе он работает как генератор, питая два электромотора на передней оси. 90-литровый топливный бак рассчитан на полет до 750 км, средний расход на земле - 4,2 л на 100 км
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Двухместный салон AeroMobil больше похож на кабину самолета. Особенно благодяря очень низкой посадке пилота и пассажира - их кресла зафиксированны для правильного распределения веса, а сдвигаются штурвал и педали. Из-за такой компоновки в наземном режиме пилоту среднего роста приходится вытягивать шею, чтобы увидеть дорогу
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Сервис по онлайн-заказу такси Uber объявил о намерении через три года показать всему миру летающий автомобиль, а через шесть лет уже начать использовать его для перевозки пассажиров. В перспективе цена летающего такси будет не выше нынешних тарифов Uber. Какие технологии будут для этого использованы и как компания собирается добиться столь разительной дешевизны, она не сказала
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Аппарат американской компании Terrafugia со складывающимися крыльями считается скорее ездящим самолетом, чем летающим автомобилем. По шоссе он развивает скорость до 100 км/ч, крейсерская скорость в воздухе - 161 км/ч. Дальность полета - 644 км, потолок - 3,05 км, полезная нагрузка 227 кг
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Компания собирается сертифицировать машину в категории легких спортивных самолетов, поэтому водителям для управления необходимо будет иметь соответствующую лицензию. Длина машины – 5,95 м, ширина – 2,3 м со сложенными крыльями, 8,08 м в летном режиме
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Первый прототип двухместного Transition совершил полет в 2009 г. Вторая версия налетала более 100 часов, совершив 200 взлетов и посадок. Сейчас компания работает над прототипом третьего поколения. Первые поставки клиентам обещают в 2019 г., желающие могут внести депозит $10 000. Компания официально не называет стоимость Transition, ожидаемая цена – $329 000, выросла почти в два раза с первого объявления в 2009 году
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Немецкая Carplane строит, как она заявляет, единственный в мире летающий автомобиль (а не ездящий по дорогам самолет), который сейчас проходит официальную сертификацию. Продажи начнутся не раньше 2019 г. Carplane представляет из себя двухфюзеляжный летательный аппарат (по похожей схеме были созданы знаменитый американский F-82 Twin Mustang или более близкий саксонцам Messerschmitt Me 609)
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Крылья аэромобиля в дорожной конфигурации вручную убираются в пространство между кокпитами - для лучшей развесовки и аэродинамики при езде на шоссе, объясняют в компании. Мотор 151 л. с. находится в отдельной гондоле между фюзеляжами и переводится из дорожного в авиационный режим за 15 с. У Carplane выдвижные задние кили со стабилизаторами, удлиняющие аппарат для полета почти на 2 м - с 5440 мм до 7453 мм. Размах крыльев - 9715 мм
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Грузоподъемность Carplane – 250 кг. На шоссе он может разгоняться до 176 км/ч, в воздухе крейсерская скорость – 200 км/ч, дальность полета – 833 км. Для взлета-посадки нужно всего 85 м. На своем сайте компания обстоятельно объясняет, почему конкуренты, к которым она относит AeroMobil, Terrafugia и PAL-V, недостаточно хороши и безопасны для полетов и езды по шоссе
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Pop.Up – не трансформируемый механизм, а модульная система, которую разрабатывают Airbus и Italdesign. Пока это концепция, и не столько транспортного средства, сколько транспортной системы, которая поможет людям передвигаться в 2030 г., когда, по прогнозам, в 41 мегаполисе мира будут жить 5 млрд человек
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Пассажирская капсула может стыковаться с двумя независимыми электрическими модулями – наземным и воздушным, а также встраиваться в общественный транспорт – поезд, метро или вакуумную «гиперпетлю». Движение и перестыковка модулей проводятся программой автоматически, позволяя людям путешествовать без пересадок, находясь в одном салоне
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Капсула стыкуется с автономными наземным модулем или с воздушным блоком-квадрокоптером, которые оснащены электроприводом с питанием от аккумуляторов. После транспортировки капсулы они самостоятельно возвращаются на станцию подзарядки и ожидают следующего вызова от системы
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Система выстроит маршрут в зависимости от надобностей пассажиров, времени суток, загруженности дорог, стоимости передвижения и требований совместного использования транспорта, объясняют разработчики концепции
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