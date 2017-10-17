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Volvo представила первую модель нового бренда электромобилей

Купе Polestar с карбоновым кузовом начнут выпускать в Китае через два года
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