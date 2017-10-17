Volvo представила первую модель нового бренда электромобилей
Купе Polestar с карбоновым кузовом начнут выпускать в Китае через два года
Volvo Car Group представила первую модель бренда Polestar — гибридное купе с карбоновым кузовом, сходное по размерам с купе BMW 6-серии
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Polestar, который прежде занимался тюнингом Volvo, после присоединения к шведско-китайскому автопроизводителю должен стать самостоятельным брендом и будет выпускать «спортивные дорожные автомобили с электроприводом», сказала компания
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Первая модель самостоятельного Polestar называется Polestar 1. Выпуск должен начаться в середине 2019 г., но заказы начнут принимать с 17 октября 2017 г. Пока сайте www.polestar.com для покупки предлагается заполнить необязывающую анкету с обещанием вскоре объявить комплектации машины
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К концу 2019 г. появится среднеразмерный электромобиль Polestar 2, который должен стать конкурентом Tesla Model 3, сказала компания. Это будет первый электромобиль Volvo Car Group с питанием от аккумуляторов, который будет выпускаться объемами значительно выше, чем Polestar 1. Третьим станет электрический кроссовер Polestar 3
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Купе будет выпускаться ограниченным тиражом - не более 500 штук в год, передает Automotive News. Для производства Polestar строится специальный производственный центр в Чэнду (Китай), строительство должно завершиться в середине 2018 года
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Купе Polestar 1 построено на платформе SPA, на которой сделаны Volvo XC90, S90/V90 и XC60, примерно 50% компонентов оригинальные для Polestar. Ближайший конкурент по технологиям - гибридное купе BMW i8
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Гендиректор Polestar Томас Ингенлат, также старший вице-президент по дизайну Volvo Car, назвал купе «прекрасным гран туризмо, за чьим обликом кроются потрясающие технологии». Все будущие машины бренда будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. В ближайшие 20 лет более 40% продаж автомобилей будет приходится на электромобили, считает компания
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Двухдверное купе с посадочной формулой 2+2 оснащается гибридной силовой установкой, и по сути является электромобилем с поддержкой двигателя внутреннего сгорания, сказала компания, не уточнив схему гибрида
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Мощность силовой установки 600 л. с., крутящий момент 1000 Нм
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На электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км. На фото: багажник купе Polestar 1
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Благодаря карбоновому кузову снижена масса автомобиля, возросла жесткость на скручивание и понижен центр тяжести конструкции. Заднюю ось приводят два электромотора, позволяя индивидуально дозировать тягу на каждое колесо
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Volvo Cars и его владелец Geely Holdings совместно инвестируют 5 млрд юаней (640 млн евро) в Polestar на начальном этапе развития, сообщила компания
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В будущем Polestar отступит от традиционной схемы владения автомобилем. 100% машин бренда будут заказываться онлайн и предлагаться по принципу двух- или трехлетней подписки без депозита (такую схему Volvo собирается использовать для компактного кроссовера XC40)
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К подписке будут предлагаться услуги, например, доставки товаров в машину и возможности замены на другой автомобиль модельного ряда Volvo и Polestar
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У машины будет доступ в автомобиль через мобильный телефон (Phone-As-Key), что позволит передавать виртуальный ключ третьим лицам и облегчит использование консьерж-услуг
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Polestar будет продаваться онлайн, но компания собирается открыть глобальную сеть центров Polestar Space, которая станет самостоятельной структурой, независимой от существующей системы шоу-румов Volvo
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