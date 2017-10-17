Volvo представила первую модель нового бренда электромобилей

Volvo Car Group

Гендиректор Polestar Томас Ингенлат, также старший вице-президент по дизайну Volvo Car, назвал купе «прекрасным гран туризмо, за чьим обликом кроются потрясающие технологии». Все будущие машины бренда будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. В ближайшие 20 лет более 40% продаж автомобилей будет приходится на электромобили, считает компания

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