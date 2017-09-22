Автомобиль по подписке: Volvo показала новинку XC40

Volvo Car Corporation

Машина заказывается онлайн, затем за нее вносится ежемесячная плата и ее можно сменить на новую через два года. Абонентs Care by Volvo смогут пользоваться услугами по мойке, заправке, чистке салона и замене запчастей. Расценки по программе не указаны, их объявят только в ноябре, сообщает The Verge. VC.ru со ссылкой на представителей Volvo сообщает, что ежемесячная плата абонента составит 6699 шведских крон (около $840)

2/15