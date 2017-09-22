Автомобиль по подписке: Volvo показала новинку XC40
Конкурента Audi Q3 и BMW X1 можно будет приобрести за абонентскую плату и менять каждые два года
Volvo представила новый компактный кроссовер XC40. Это первая модель сегмента компактных SUV марки – конкурент Audi Q3, BMW X1 и Mercedes GLA. Одновременно с новинкой автопроизводитель представил альтернативный способ приобретения автомобилей – сервис подписки Care by Volvo, который сначала будет распространяться только на приобретение XC40, затем и на другие модели
1/15
Машина заказывается онлайн, затем за нее вносится ежемесячная плата и ее можно сменить на новую через два года. Абонентs Care by Volvo смогут пользоваться услугами по мойке, заправке, чистке салона и замене запчастей. Расценки по программе не указаны, их объявят только в ноябре, сообщает The Verge. VC.ru со ссылкой на представителей Volvo сообщает, что ежемесячная плата абонента составит 6699 шведских крон (около $840)
2/15
Новинка производится на новой платформе для компактных SUV Compact Modular Architecture (CMA), разработанной совместно с Zhejiang Geely (китайский автопроизводитель владеет Volvo Cars)
3/15
Изначально XC40 выйдет с двумя 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 либо бензиновым T5 (250 л.с.). Позднее в продажу поступят и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую, сообщает автопроизводитель. XC40 станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться новый 3-цилиндровый двигатель
4/15
За безопасность и поддержку водителя в новинке отвечают функции полуавтономного управления Pilot Assist, предупреждения съезда с дороги (действует на скорости 65-140 км/ч), технология предупреждения о транспортных средствах, движущихся по встречному направлению, система кругового обзора автомобиля
5/15
Размер колесных дисков может варьироваться от 18 до 20 дюймов, пишет немецкое автомобильное издание Auto Motor und Sport, длина кроссовера – 4,42 м, ширина колесной базы 2,7 м
6/15
Производитель обещает расход топлива 7,3 л на 100 км при езде в смешанном цикле
7/15
Автомобиль можно будет заказать как с обычной, так и с панорамной крышей, отделка салона комбинированная
8/15
Пространство для хранения в двери
9/15
Кокпит выполнен в стиле Volvo и не отличается от моделей классом выше, пишет Auto Motor und Sport
10/15
Размер встроенного дисплея – 12,3 дюйма
11/15
В автомобиле появилась функция беспроводной зарядки телефона
12/15
Салон кроссовера. Сложив задние кресла, можно увеличить размер багажника до 1360 л, сообщается на сайте Auto Motor und Sport
13/15
Подписку на XC40 можно будет оформить прямо на сайте покупателям из Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Норвегии, Польши и США, позже сервис появится и в других странах. В приложении Volvo On Call App можно будет управлять настройками и делиться автомобилем с друзьями
14/15
Производство XC40 начнется в ноябре на заводе Volvo Cars в Генте (Бельгия), цены в Европе – от 44 800 до 46 100 евро, сообщает Auto Motor und Sport. Когда модель появится в России и какова будет её стоимость, компания пока не раскрывает
15/15
Самые популярные галереи