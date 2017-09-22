Легковые автомобили

Автомобиль по подписке: Volvo показала новинку XC40

Конкурента Audi Q3 и BMW X1 можно будет приобрести за абонентскую плату и менять каждые два года
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Комментарии  ()
kosmik
10:21 22.09.2017
Интересно что renting вместо ownership распространяется все больше в обычные, но дорогостоящие товары. Началось с private jets и дорогих часов - теперь машины.
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