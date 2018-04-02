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США снизят требования к экологичности автомобилей

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США в понедельник объявило о сворачивании плана администрации предыдущего президента США Барака Обамы по повышению экологических стандартов в автомобильной промышленности. Это часть усилий администрации Дональда Трампа по ослаблению экологического регулирования, пишет Reuters.

Руководитель EPA Скотт Прюитт заявил, что агентство пересмотрит средние отраслевые нормы расхода топлива (CAFE) на 2022–2025 гг., которым должны соответствовать все продаваемые на территории США автомобили. По его мнению, эти ограничения «излишне агрессивны» в свете данных о продажах автомобилей. «При Обаме EPA поставило неверную цель, – заявил Прюитт. – Среднесрочное прогнозирование было подменено политической целесообразностью, стандарты рассчитаны из нереалистичных предположений и установлены слишком высоко».

В принятых ранее нормах помимо жестких требований к выбросам прописан значительный рост экономичности до 4,3 л на 100 км (54,5 мили на галлоне) с 6,2 л на 100 км. Это, по мысли разработчиков, должно было стимулировать инновации и применение новых технологий.

Новый шаг EPA означает судебные иски со стороны Калифорнии и еще 12 штатов, которые досрочно приняли повышенные экологические стандарты, отмечает Washington Examiner. В предельном случае на территории США могут образоваться две регулятивные зоны, пишет издание.