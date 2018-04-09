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Mitsubishi отзовет в России почти 5000 автомобилей Lancer

Официальный представитель Mitsubishi в России – ООО «MMC рус» – объявил об отзыве 4780 автомобилей марки Lancer в России. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Это связано с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев. Проблемы могут быть в автомобилях, которые были проданы с июля 2009 г. по февраль 2010 г. Владельцам автомобиля следует дождаться сообщения от дилера или самостоятельно проверить автомобиль по VIN-коду, сообщает Росстандарт.

В пятницу «MMC рус» объявила об отзыве 86 620 автомобилей модели Outlander. Причина такая же – риск некорректного срабатывания подушки безопасности.

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