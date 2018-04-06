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Mitsubishi отозвала в России 86 000 внедорожников из-за подушек безопасности

Российский представитель японского автоконцерна Mitsubishi – ООО «ММС рус» отозвало в России 86 620 автомобилей модели Outlander, проданных с февраля 2007 г. по июнь 2012 г. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва компания называет риск некорректного срабатывания подушки безопасности. В сообщении уточняется, что потенциально опасный узел на отозванных машинах будет заменен для владельцев.

Компания сообщила клиентам об отзыве автомобилей по телефону и электронной почте, но они могут самостоятельно связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт, говорится в пресс-релизе.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно, указывает компания.

В конце марта Tesla также объявила об отзыве 123 000 электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 г.