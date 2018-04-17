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Китай снимет ограничения для СП с зарубежными автомобильными компаниями

Китай постепенно снимет ограничения на долю иностранных компаний в местных СП по производству автомобилей. С 1994 г. китайские власти требуют от зарубежных автопроизводителей создавать СП с местными партнерами, причем иностранной компании разрешено владеть не более 50% СП, напоминает «Интерфакс». Как ожидается, послабления существенно поддержат зарубежных автопроизводителей, работающих на крупнейшем рынке мира. В первую очередь от этого выиграет американская Tesla, которая сможет ускорить запуск производства в стране (компания не хотела открывать СП в Китае, опасаясь утечки технологий).

В 2018 г. будут отменены лимиты на долю иностранцев в СП по выпуску специальных машин и автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV), сообщила «Синьхуа» со ссылкой на Государственную комиссию по развитию и реформам (NDRC). В 2020 г. власти готовы снять ограничение на участие иностранного капитала в СП по выпуску коммерческих автомобилей, в 2022 г. - легковых.

Китай также разрешит иностранным автопроизводителям создавать более двух СП в стране с 2022 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на NDRC.