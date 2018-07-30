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Tesla начала переговоры о строительстве завода в Европе

Американский производитель электромобилей - компания Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе, сообщила The Wall Street Journal.

Речь идет о строительстве фабрики, объединяющей производство аккумуляторов и сборку электромобилей (Gigafactory). Переговоры пока на первой стадии и могут завершиться безуспешно, отмечает WSJ. Основатель Tesla Илон Маск высказывал предпочтение Германии как месту для завода - «возможно, на границе с одной из стран Бенилюкса». У компании уже есть исследовательский центр в Прюме, у границы ФРГ с Бельгией и Люксембургом.

Пока единственное сборочное производство Tesla расположено во Фримонте (Калифорния, США), а аккумуляторов - в Рино (Невада). В июле компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве сборочного завода мощностью 500 000 автомобилей в Китае близ Шанхая.

Открытие сборочных производств за пределами США должен помочь Tesla избежать последствий «торговой войны» США с Китаем и Евросоюзом. В начале июля компания повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась на 150 000–250 000 юаней ($22 600–37 600) в зависимости от комплектации.