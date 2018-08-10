Авто

Новости

Власти Москвы предложили фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий

Власти Москвы предлагают обсудить возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси во время проведения крупных международных мероприятий, сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме «Такси». Его слова передал ТАСС.

«Для такси-сообщества и таксомоторного бизнеса это регулирование назрело, – сказал Пронин. – Другие органы считают, что этого делать не нужно. Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение».

Пронин отметил, что к такому выводу московские власти пришли по итогам чемпионата мира по футболу. Замруководителя транспортного департамента напомнил, что во время мундиаля в Москве были случаи завышения тарифов такси. «Были элементы обмана, мы на такие случаи молниеносно реагируем, осуществляем проверки», – указал Пронин.

По данным Пронина, за время чемпионата услугами аккредитованных такси в Москве воспользовались свыше 300 000 человек. Всего аккредитацию получили 33 компании, содержащие парк из 5000 автомобилей не старше трех лет, в желтой цветовой гамме и без штрафов.

Чем запомнится чемпионат мира–2018