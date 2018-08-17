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SEC проверяет заявления руководства Tesla о выпуске Model 3

Американский производитель электромобилей Tesla еще в прошлом году стал объектом пристального внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) - регулятор пытается выяснить, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов относительно планов производства машин Model 3, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, SEC привлекала к расследованию одного из поставщиков Tesla.

На прошлой неделе источники газеты сообщили, что регулятор выясняет, насколько правдивым было заявление руководителя Tesla Илона Маска относительно его планов выкупить компанию и наличия соответствующего финансирования для этого. Оба расследования ведутся офисом SEC, расположенным в Сан-Франциско.

В октябре прошлого года WSJ сообщала, что еще в сентябре на предприятии Tesla не было полностью установлено необходимое для сборки Model 3 оборудование и значительная часть этих машин собиралась вручную, тогда как Маск заявил о начавшемся производстве Model 3 на предприятии еще в июле. Тогда Маск пообещал выпустить 1600 машин Model 3 в III квартале 2017 г. и довести общий объем производства до 20 000 к декабрю. Эти прогнозы были существенно ниже предыдущих - годом ранее он заявлял о планах выпуска 200 000 Model 3 во втором полугодии 2017 г. В действительности Tesla выпустила лишь 2,7 тыс. автомобилей Model 3 в 2017 году.

В соответствии с законодательством США, Tesla и ее топ-менеджерам могут грозить санкции, если регулятор выявит, что компания вводила инвесторов в заблуждение относительно причин и масштабов задержки производства. Расследования SEC могут длиться месяцы или даже годы, при том, что регулятор в итоге может принять решение не предъявлять компании обвинение, пишет WSJ.