МВД предложило выдавать в России водительские удостоверения с микрочипом
МВД предложило встроить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронные носители информации. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов.
Проектом, который подготовило МВД, утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению, заявила «РИА «Новости» официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, документы нового поколения оснастят микрочипом и несколькими дополнительными степенями защиты. Их буду изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой будут «лазероактивными». Размеры водительского удостоверения с закругленными углами будут составлять 85,6 x 54 мм. В будущем получить документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции (ГАИ), имеющих технические возможности для их оформления.
Проектом предлагается надписи наименования документов - «водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации» - перевести на английский и французский языки. Утверждение новых образцов документов не повлечет за собой признания недействительными удостоверений и свидетельств старого образца.
С 3 августа госпошлину за выдачу удостоверения и свидетельства нового поколения повысили до 3000 и 1500 руб. соответственно. При этом госпошлина за аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель может выбрать вид получаемого документа.
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