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Ferrari продали за рекордную стоимость на аукционе

На аукционе Sotheby's продали красный Ferrari 250 GTO за $48,4 млн. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это самая большая цена, за которую когда-либо покупали классический автомобиль на аукционе.

Кто купил автомобиль 1962 г. выпуска – не сообщается. Однако известно, что его выставил на торги председатель Numerix Software и бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен. «Я очень счастлив», – приводит его слова Forbes.

Уиттен купил этот Ferrari в 2000 г. За какую цену – неизвестно. В Sotheby's отказались разглашать эту информацию, но уточнили, что рыночная цена для таких Ferrari в то время была около $10 млн.

Ferrari выпустила всего 36 автомобилей модели 250 GTO, это произошло в течение чуть более десяти лет – с 1953 по 1964 г. Эти гоночные автомобили продаются по самым высоким ценам среди всех винтажных автомобилей в последние годы, уточняет Bloomberg. Предыдущий рекорд аукциона – продажа такой модели 1963 г. за $38,1 млн в 2014 г. При этом, по версии Sotheby’s, за автомобиль платили и больше: в начале этого года версия 1963 г. была продана за $70 млн в результате частной сделки.

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