Почему Ferrari возглавил выходец из Philip Morris

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Гендиректор Ferrari Луис Камиллери Ferrari

Луис Кэри Камиллери – человек очень непубличный, хотя возглавлял одну из крупнейших компаний мира. Его имя гремело в прессе, пожалуй, только три раза. Когда пошел слух, что он встречается с Наоми Кэмпбелл, когда поспорил с антитабачной активисткой и сейчас, когда его срочно назначили гендиректором Ferrari.

Первое же публичное выступление Камиллери в должности гендиректора Ferrari обрушило акции компании. В среду, 1 августа, он заверил аналитиков: «У Серджио и меня схожие амбиции», но несколько раз повторил, что поставленные Маркионне цели «амбициозны» и таят в себе «как риски, так и возможности». Камиллери объявил, что во II квартале этого года EBITDA выросла до 290 млн евро с 270 млн евро годом ранее. Рентабельность увеличилась с 29,4 до 31,9%. А вот продажи оказались ниже ожиданий – 906 млн евро против 921 млн, сообщает Autonews. После такого выступления котировки Ferrari на NYSE снизились на 11%, а на Миланской фондовой бирже – на 8,35%.

Ferrari N.V. Производитель автомобилей

Акционеры (данные компании на 19 февраля 2018 г.): Exor N.V., контролируемая потомками Джованни Аньелли (23,5%), Пьеро Феррари (10%), остальное в свободном обращении.

Капитализация – 20,4 млрд евро.

Финансовые показатели (первое полугодие 2018 г.):

выручка – 1,7 млрд евро,

чистая прибыль – 308,7 млн евро.

Отгрузки (первое полугодие 2018 г.) – 4591 автомобиль.

Основана в 1928 г. Энцо Феррари. Автомобили продаются более чем в 60 странах через сеть из 166 официальных дилеров.

Похожая история случилась 25 июля с акциями FCA, когда новый гендиректор компании Майк Мэнли снизил цели по прибыли на 2018 г., – стоимость ценных бумаг рухнула на 16%, напоминает Bloomberg.

От Египта до Лозанны

Камиллери родился в 1955 г. в Александрии (Египет). Его родители, родом с Мальты, приехали делать бизнес в Африку. Но после Суэцкого кризиса (1956–1957) египетские власти принялись национализировать активы иностранцев. Когда Камиллери исполнилось пять лет, добрались и до компании отца по торговле металлом, пишет BusinessWeek. Семье пришлось вернуться на Мальту.

Когда Луис подрос, у родителей хватило денег отправить его сначала в пансионат в Великобританию, а через год - в Университет Лозанны в Швейцарию. «Он был блестящим учеником», – вспоминал его однокурсник по университету на страницах швейцарского журнала Bilan.

После окончания университета Камиллери нашел работу аналитика в WR Grace and Company, американском конгломерате, занимающемся химией и строительными материалами. В 1978 г. 23-летний Камиллери стал аналитиком в Philip Morris; в этой компании прошла вся его карьера. Камиллери говорит на английском, французском, итальянском и немного на немецком, что сильно помогло, когда со временем он стал отвечать за работу Philip Morris в Европе. У него мозги истинного финансиста, рассказывали собеседники итальянской газеты La Voce Del Canavese.

Один раз погорячился Многомиллиардные антитабачные иски – постоянный стресс для производителей сигарет в США. Неудивительно, что, когда на собрании акционеров в 2011 г. активистка борьбы с раком обрушилась на Камиллери с упреками, он – редкий случай – дал волю эмоциям: «Хотя [курение] вызывает привыкание, бросить не так сложно <...> В Америке сейчас бывших курильщиков больше, чем действующих» (цитата по Daily Mail). Между тем статистика минздрава США гласила, что каждый год 45% американских курильщиков пытаются бросить курить, но довести дело до конца удается 4–7% из них. В 2009 г. Камиллери сам признавался, что как-то пытался завязать с сигаретами и продержался три месяца, пока у него был насморк. Как только насморк прошел, Камиллери снова закурил.

К 1995 г. Камиллери дорос до старшего вице-президента по корпоративному планированию. Старший вице-президент Philip Morris Стивен Пэрриш вспоминал, как в 1995 г. они с Камиллери делали презентации для совета директоров. Обкатывали их перед коллегами. Когда Пэрриш закончил выступление и вернулся на место, Камиллери прошептал ему на ухо: «У тебя неправильная карта» (на одном из слайдов вместо Чехии и Словакии оказалась коммунистическая Чехословакия). «Было так легко показать себя в выгодном свете и поправить меня при всех, – рассказывал Пэрриш BusinessWeek. – Но Луис поступает по-другому».

В том же 1995 г. Камиллери стал президентом и гендиректором входившего в холдинг производителя продуктов питания Kraft Foods. В 1996–2002 гг. был старшим вице-президентом и финансовым директором Philip Morris. Он многое сделал для компании в то время. Занимался IPO Kraft Foods в 2001 г., когда 16% были размещены за $8,4 млрд. Был одним из главных сторонников поглощения в 2000 г. Nabisco (бренды Chips Ahoy!, Oreo, Ritz и т. д.) за рекордные $19 млрд. Возглавлял команду, которая вела переговоры с прокурорами 46 штатов об урегулировании исков курильщиков, перечисляет BusinessWeek. В 1998 г. пять крупнейших табачных компаний – Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamson, Lorillard и Liggett & Myers – договорились с властями США, что выплатят к 2025 г. 46 штатам около $246 млрд. Эти деньги идут на лечение курильщиков, пропаганду здорового образа жизни и т. д. Договоренность помогла успокоить рынок, опасавшийся банкротства табачных компаний из-за исков. В 2001 г., например, Philip Morris выплатила по этому соглашению $5,9 млрд.

Человек-рыба

В 2002 г. Камиллери стал президентом, гендиректором и председателем совета директоров корпорации, которая в это же время изменила название Philip Morris, ассоциировавшееся с производством сигарет, на Altria Group. К тому моменту Камиллери проработал в холдинге четверть века. Но его стиль управления оставался загадкой даже для многих коллег. Со временем выяснилось, что ему не хватало харизмы предшественника, Джорджа Байбла. Зато он куда лучший дипломат, что и требовалось в новую эпоху, пишет BusinessWeek.

Камиллери так же холоден и бесстрастен, как Байбл был вспыльчив и эмоционален, писал Fortune. «Луис не из тех парней, которые приходят и заявляют: «Вот мое видение компании», – рассказывала старший вице-президент Нэнси де Лизи. – Вместо этого он держит идеи – и калькулятор – при себе, уточняет детали и всегда придерживается фактов».