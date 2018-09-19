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Росавтодор предложил сделать на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов предложил департаменту транспорта Москвы создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения (fast lane) на МКАД или Третьем транспортом кольце (ТТК), передает RNS.

«Я бы на месте Москвы сделал fast lane на кольцевой (МКАД) или ТТК», — сказал он в кулуарах форума по транспортной инфраструктуре. По его словам, на федеральных трассах такие полосы создавать не нужно. «А на федеральных трассах — жестковато. И так стоит все, и если еще одну полосу заберем...», — пояснил он отказ от идеи платной полосы на трассе до аэропорта «Домодедово».

Прончатов пояснил, что Росавтодор заказал исследование о целесообразности создания платных выделенных полос Институту экономики транспорта. По его словам, вопрос сложный. Не во всех странах сейчас существуют fast lane. «Нам было бы интересно. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность», — добавил Прончатов. По его словам, исследование будет готово в 2019 г.

По его словам, для fast lane «можно даже не строить полосу, взять просто одну полосу (действующую) сделать платной». «Трафик там, где бесплатно, ухудшится сразу значительно и тоже будет всплеск (напряженности)», — сказал он.

В 2017 г. руководитель Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что проект по организации платных выделенных полос на дорогах может стартовать в 2018 г. Однако более конкретно он не рассказывал об этом. Сейчас в нескольких российских городах действуют выделенные полосы. Однако они предназначены только для общественного транспорта и автомобилей такси.