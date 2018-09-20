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Продажи машин в ЕС взлетели в августе на 31,2% перед введением новых правил сертификации

Продажи легковых автомобилей в Евросоюзе выросли в июле 2018 г. на 10,5%, в августе — на 31,2%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). С начала года в 27 странах ЕС было зарегистрировано 10,8 млн новых машин (рост на 6,1%), говорится в сообщении.

Август традиционно отличается в году самыми низкими месячными продажами автомобилей. Наиболее вероятным объяснением бурного роста рынка ACEA называет вступление в силу с 1 сентября нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Некоторые автопроизводители в преддверии введения стандарта предлагали покупателям невероятно привлекательные цены на машины, что вызвало двузначные цифры роста спроса на автомобили во многих странах ЕС, включая ряд крупнейших рынков.

Продажи машин в августе в Испании взлетели на 48,7%, во Франции - на 40%, в Германии - на 24,7%, в Великобритании - на 23,1%, Бельгии — 53,3%, Польше — 63,4%, в Италии — 9,5%. В Румынии продажи машины в прошлом месяце подскочил на 112,9%.

Крупнейший производитель Европы группа Volkswagen увеличил продажи в ЕС в августе на 41% (307 600 автомобилей), доля рынка с начала года выросла до 25,1% (на 1,5 п. п.). Бренд Volkswagen увеличил продажи на на 46,2%, Audi - на 33,8%, Skoda - на 14,9%, Seat - на 74,5%, Porsche - на 91,9%.

Продажи PSA Group в прошедшем месяце составили 157 550 автомобилей (+17,9%), марки Peugeot - на 20,9%, Citroen - на 38,8%, Opel/Vauxhall - на 4,4%. Группа Renault увеличила продажи в ЕС в августе на 57,8% - до 140 052 автомобилей. Доля компании на рынке региона увеличилась с начала года на 0,5 п. п. до 10,9%. Продажи бренда Renault поднялись на 68,6%, Dacia - на 37,1%. В Европе было продано 590 автомобилей Lada - на 40,8% больше, чем в августе 2017 г.

Продажи FCA Group выросли в прошлом месяце на 39,8%, при этом марка Jeep повысила продажи на 161,5%. Ford увеличил продажи в ЕС в августе на 16,9%, BMW Group - на 6,5%, Daimler сократил продажи на 2,8%. Продажи Toyota на европейском рынке увеличилась на 19,4%, Nissan - на 44,7%, Honda - на 20,8%. Южнокорейские Hyundai и Kia увеличили продажи в ЕС на 35% и 14,5% соответственно.