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Hyundai отчиталась о рекордном падении прибыли

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor отчитался о снижении операционной прибыли в III квартале 2018 г. на 76% в годовом выражении, до 288,9 млрд вон ($250 млн). Снижение операционной прибыли стало максимальным с момента перехода Hyundai на отчетность МСФО в 2010 г.

Чистая прибыль компании составила всего 269 млрд вон, что является минимумом с 2011 г. Квартальная выручка увеличилась на 1% до 24,4 трлн вон. Основная причина столь резкого снижения прибыли — однократное списание $440 млн из-за отзывной компании в США, связанной с дефектами двигателей.

На внутреннем рынке Южной Кореи Hyundai сократила продажи на 1,4% до 171 400 автомобилей, на мировом рынке продажи упали на 0,4% до 949 800 автомобилей.

Котировки акций Hyundai по итогам торгов в четверг упали на 6%, до минимума с 2010 г. В ходе сессии их падение превышало 12%.

По прогнозам Корейской ассоциации автопроизводителей, в 2018 г. производство автомобилей в стране может упасть до менее 4 млн штук впервые с 2008 г. В 2004-2015 гг. страна занимала пятое место в мире по выпуску машин, в 2016 и 2017 гг. она опустилась на шестое место, а в текущем может занять лишь седьмое, пишет «Интерфакс».