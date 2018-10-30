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«АвтоВАЗ» рассказал о новом контракте поставок автомобилей на Кубу

Производитель автомобилей Lada «АвтоВАЗ» намерен заключить контракт о поставках на Кубу 513 машин для такси, полиции и госучреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуарда Вайно на бизнес-форуме в Гаване.

В 2018 г. российская компания возобновила поставки автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. В январе в Гавану было поставлено 344 автомобиля Lada Vesta для использования в такси. «Естественно, мы не хотим на этом останавливаться. Ведутся переговоры, готов новый контракт на 513 автомобилей. Из нового контракта, который мы в ближайшее время должны подписать, будут не только такси, но и автомобили по заказу полиции и госучреждений», – рассказал Вайно.

Топ-менеджер уточнил, что «АвтоВАЗ» готов, «естественно, продавать больше». Сейчас компания ведет «интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором», – отметил он.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что в первом полугодии 2018 г. продажи Lada на внешних рынках увеличились на 64% до 16 592 шт. «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» – Казахстан и Белоруссия, в эти страны было продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. До 2014 г. ключевым экспортным рынком компании являлась Украина. В 2012–2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 автомобилей.