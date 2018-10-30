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В Гидрометцентре посоветовали водителям сменить резину на зимнюю, несмотря на потепление

Ожидаемое в Москве в начале ноября потепление до плюс 10 градусов – не повод для автомобилистов не менять летнюю резину на зимнюю, заявил сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день. В остальное время будет холоднее, ночью и утром возможны и вовсе минусовые температуры», – цитирует Вильфанда агентство ТАСС. Резину «безусловно стоит поменять», советует руководитель Гидрометцентра.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта. «Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций», – сообщил официальный Twitter ЦОДДа.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, в Москве потеплеет до 6–8 градусов, а в пятницу, 2 ноября, максимальная температура повысится до 8–10 градусов. По информации сервиса «Яндекс.Погода», плюсовая температура ночью в Москве сохранится до 8 ноября.

Год назад думский комитет по транспорту и строительству не поддержал законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние летом, указав, что эта норма избыточна. Поправки внесли в Думу экс-сенатор Вадим Тюльпанов, сенатор Андрей Клишас и несколько депутатов Госдумы. Они предложили штрафовать за использование шин не по сезону на 2000 руб.