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Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода по производству электромобилей. Об этом он написал в Twitter.

Предприятие будет находиться в промышленной зоне Линьган, уточняет «Синьхуа». Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано с местными властями еще в июле прошлого года. К 2020 г. на заводе планируется наладить сборку модели Tesla Model 3.

По условиям подписанного соглашения, Tesla профинансирует строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 000 автомобилей. Согласно проекту компания также обязуется вкладывать средства в дальнейшее продвижение продукции на китайском рынке. О каких объемах инвестиций идет речь, агентство не раскрывает.

В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что Tesla собирается вложить в строительство завода в Шанхае $5 млрд.

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