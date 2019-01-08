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Daimler инвестирует 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

Автоконцерн Daimler собирается инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание беспилотных грузовиков. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания планирует до 2025 г. начать продажу полностью самоуправляемых грузовых автомобилей, заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Частично автоматизированные грузовики будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Для производства новых автомобилей автоконцерн создаст около 200 новых рабочих мест в США и Германии.

Первые частично автоматизированные грузовики сначала появятся на американских дорогах. Их система управления будет контролировать процесс торможения, набора скорости и вхождения в поворот. В будущем Daimler планирует создать грузовик, который будет способен ехать без находящегося в кабине для подстраховки водителя.

При этом Daimler не будет использовать технологию Truck platooning, которая предполагает объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по маршруту с сохранением минимальной дистанции между участниками. Согласно программе Truck platooning, первый автомобиль в колонне выступает в роли ведущего, остальные машины подстраиваются под его параметры движения.

Самоуправляемые автомобили на дорогах