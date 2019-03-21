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«Коммерсантъ» узнал о планах каршеринга BelkaCar продать часть бизнеса

Акционеры сервиса каршеринга BelkaCar ведут переговоры о продаже части бизнеса инвесторам, в числе которых Volkswagen и венчурный фонд Sistema_VC (входит в АФК «Система»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо них в прошлом году представители структур Daimler (производит Mercedes) проводили процедуру due-diligence BelkaCar, к компании присматривается и Mail.ru Group, говорит источник газеты.

По словам одного из собеседников издания, компания ищет деньги на развитие. BelkaCar оценивает себя в $100 млн, говорит источник газеты.

В пресс-службе BelkaCar сообщили, что «в целом вопрос про продажу акций или выпуск новых сейчас неактуален». Вице-президент Sistema_VC по инвестициям Искандер Гиниятуллин сообщил, что представители фонда «неоднократно общались с основателями» BelkaCar и наблюдали за развитием ее бизнеса, но предметных переговоров об инвестициях фонд не ведет. Представитель Volkswagen не подтвердила и не опровергла информацию о переговорах, в «Мерседес-Бенц рус» отказались от комментариев. Представитель Mail.ru Group сообщил, что компания рассматривает варианты усиления позиций в транспортном сегменте.

Переговоры осложняются судебным процессом на Кипре, в котором участвуют BelkaCar и крупнейший акционер сервиса – швейцарская Bryanston Group, говорит источник газеты. Bryanston Group получила долю в сервисе в 2017 г. Другими акционерами сервиса являются его основательницы Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова.

В 2018 г. суд Никосии запретил кипрской BelkaCar Ltd. продавать 52,47% управляющего сервисом АО «Каршеринг» и ограничил активы Bryanston Group на €26,9 млн по требованию мюнхенской компании B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда. Владельцем этой компании выступает экс-президент Bryanston Resources Бенедикт Соботка, сообщила его адвокат Кристина Котсапа. По ее словам, иск подан в связи с мошенничеством и сговором компаний BelkaCar, Bryanston Group, Bryanston Resources, их владельцев и менеджеров, в результате чего Bryanston Resources потеряла активы, в том числе 52% BelkaCar.

В пресс-службе BelkaCar подтвердили, что часть акций временно заблокирована до решения суда. Оно ожидается в ближайшее время, отметили в компании.