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Reuters узнало о жалобе Renault в прокуратуру на подозрительные платежи при Карлосе Гоне

Автоконцерн Renault передал французской прокуратуре информацию о подозрительных платежах деловому партнеру Renault-Nissan в Омане, передает Reuters со ссылкой на два источника. Как отмечает агентство, деньги были переведены в тот период, когда компанией руководил Карлос Гон.

Информация о подозрительных переводах была получена в результате внутреннего расследования, начатого французским автопроизводителем после ареста Гона в Японии по подозрению в мошенничестве. Во время расследования было установлено, что Renault за пять лет, начиная с 2011 г., выплатила миллионы евро оманскому дистрибутору Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Денежные средства перечислялись в качестве стимула для дальнейшего сотрудничества.

По информации двух источников, значительная часть полученных SBA средств впоследствии была перечислена ливанской компании, подконтрольной сообщникам Гона.

Представитель Renault, адвокат Гона не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Французская прокуратура не ответила на запрос агентства.

Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии, через несколько недель суд арестовал его. По версии следствия, топ-менеджер скрыл размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. Сам Гон вину не признает. По его мнению, его арест стал результатом «заговора и предательства» руководителей Nissan. «Люди интерпретировали сильное лидерство как диктаторство, чтобы исказить реальность и избавиться от меня», – говорил он. В начале марта суд освободил Гона из тюрьмы под залог почти в $9 млн. Топ-менеджеру нельзя покидать Японию. Суд обязал его до вынесения приговора проживать в квартире в Токио. Ему также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме