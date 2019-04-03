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ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»

Группа ГАЗ может потерять эксклюзивное право на товарный знак автомобиля «Победа», пишет «Коммерсантъ». Суд по интеллектуальным правам 25 марта зарегистрировал иск ООО «Хартунг» (принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака из-за его неиспользования. Предварительное заседание по делу состоится 22 апреля.

«Хартунг» собирается выпускать под маркой «Победы» на заводе в Челябинске спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, а также запчасти. В компании рассчитывают, что «Победа» будет вызывать «теплые ассоциации» у потребителей, отмечает газета. В ГАЗе такое использование считают «непатриотичным» и намерены защищать права на товарный знак до конца. По информации источника газеты, причина подачи иска иная: у сторон возник конфликт из-за поставок на завод «Урал» группы ГАЗ продукции того же завода «Хартунга». Иск является «инструментом давления», пояснил источник.

«Победа» – первый советский послевоенный легковой автомобиль, который производился в 1946–1958 гг. на Горьковском автозаводе. В 2009 г. ГАЗ стала правообладателем товарного знака «Победа». Права на него и марку «Чайка» группе уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре 2018 г. Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 г.

«Хартунг» является официальным дистрибутором колесной продукции и прицепной техники Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ, торговая марка Hartung). По данным «СПАРК-Интерфакса», 59% ООО принадлежит супруге Гартунга Марине, 25% и 16% – его сыновьям Дмитрию и Андрею.