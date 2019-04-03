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ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»

Ведомости
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Группа ГАЗ может потерять эксклюзивное право на товарный знак автомобиля «Победа», пишет «Коммерсантъ». Суд по интеллектуальным правам 25 марта зарегистрировал иск ООО «Хартунг» (принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) к ПАО ГАЗ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака из-за его неиспользования. Предварительное заседание по делу состоится 22 апреля.

«Хартунг» собирается выпускать под маркой «Победы» на заводе в Челябинске спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, а также запчасти. В компании рассчитывают, что «Победа» будет вызывать «теплые ассоциации» у потребителей, отмечает газета. В ГАЗе такое использование считают «непатриотичным» и намерены защищать права на товарный знак до конца. По информации источника газеты, причина подачи иска иная: у сторон возник конфликт из-за поставок на завод «Урал» группы ГАЗ продукции того же завода «Хартунга». Иск является «инструментом давления», пояснил источник.

«Победа» – первый советский послевоенный легковой автомобиль, который производился в 1946–1958 гг. на Горьковском автозаводе. В 2009 г. ГАЗ стала правообладателем товарного знака «Победа». Права на него и марку «Чайка» группе уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре 2018 г. Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак «Победа» до 29 июля 2029 г.

«Хартунг» является официальным дистрибутором колесной продукции и прицепной техники Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ, торговая марка Hartung). По данным «СПАРК-Интерфакса», 59% ООО принадлежит супруге Гартунга Марине, 25% и 16% – его сыновьям Дмитрию и Андрею.

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Бизнес
Новости

Х5 открыла экспериментальный «Перекресток» большого формата

Ведомости
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X5 Retail Group открыла в Санкт-Петербурге первый экспериментальный супермаркет «Перекресток» большого формата. Площадь нового магазина составляет рекордные 3000 кв. м, ассортимент – 21 000 наименований товаров, отмечается в сообщении компании. Экспериментальный супермаркет расположен по адресу: проспект Большевиков, 32, корпус 1.

Средняя торговая площадь магазинов «Перекресток» составляет 1028 кв. м, ассортимент – в среднем от 8000 до 15 000 наименований, уточняется в сообщении.

Большой супермаркет открылся на месте гипермаркета «Карусель». О том, что ритейлер в этом году собирается передать три гипермаркета «Карусель» «Перекрестку» и на их базе открыть большие супермаркеты, в марте в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Игорь Шехтерман. «Гипермаркет у нас занимает 4–7000 кв. м торговой площади. Формат большого супермаркета предполагает чуть меньшие площади, поэтому в передаваемых гипермаркетах будет сокращена торговая площадь до 3000 кв. м», – пояснял он.

В новом большом «Перекрестке» будет вестись видеоконтроль очередей на 29 кассах. На большую часть товаров будут установлены электронные ценники, благодаря которым потребитель сможет заказать продукцию в интернет-магазине и забрать готовый заказ в новом супермаркете. Одновременно с открытием в Петербурге еще один «Перекресток» большого формата начал работу в Старом Осколе Белгородской области.

По итогам 2018 г. выручка сети «Перекресток» увеличилась на 23,5% и составила 230,8 млрд руб. Общая выручка Х5 в 2018 г. увеличилась на 18,3%, до 1,533 трлн руб. Сеть супермаркетов на конец декабря объединяла 760 магазинов.

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Политика
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Избирком Турции пересчитает результаты выборов мэра в Стамбуле

Ведомости
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Высшая избирательная комиссия (YSK) Турции пересчитает результаты выборов мэра в Стамбуле, сообщает Reuters. Результаты голосования будут перепроверены в 7 из 39 районов города.

Партия справедливости и развития (ПСР) действующего президента страны Тайипа Эрдогана, которой не удалось набрать большинство голосов, опротестовала итоги голосования. Кандидат в мэры от ПСР Бинали Йилдирим отстал от соперника-оппозиционера, представлявшего Народно-республиканскую партию (НРП), Экрема Имамоглу на 25 000 голосов. Как отмечает агентство, информацию о такой разнице голосов двух кандидатов подтвердили оба кандидата.

НРП также подало свой протест относительно результатов выборов мэра в Стамбуле и надеется получить новые голоса в ходе проверки протоколов. Руководитель стамбульского отделения НРП Джанан Кафтанджиоглу не согласна с результатами партии в 22 районах города, цитировало политика Reuters.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. По предварительным итогам голосования, ПСР победила в 40 из 81 провинции страны, а ее партнер по правящей коалиции Партия националистического движения одержала победу еще в 12 регионах Турции. Сохранить лидерство в крупнейших городах страны – Стамбуле и Анкаре – партии Эрдогана не удалось.

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Бизнес
Новости

АФК «Система» рассказала о планах провести IPO своего фармацевтического холдинга

Ведомости
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АФК «Система» планирует провести публичное размещение акций (IPO) своего фармацевтического бизнеса – предприятия «Оболенское» (OBL Pharm), которое планируется перед этим объединить с «Биннофармом», говорится в сообщении АФК. Точные сроки не называются.

«Система» купила пакет акций «Оболенского» вместе с ВТБ и менеджментом OBL Pharm у Alvansa Ltd. (основные акционеры – Газпромбанк и UFG Private Equity) в конце декабря 2018 г. «Система» за 11,7% OBL Pharm заплатила 1,83 млрд руб. Всего консорциум инвесторов купил 95,14% OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб. После сделки АФК объявила об объединении актива с «Биннофармом», в котором ей принадлежит доля в размере 74%. Объединение OBL Pharm и «Биннофарма» позволит «значительно увеличить стоимость бизнеса», отмечали в корпорации.

Фармацевтическая компания «Оболенское» основана в 1994 г. на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии, расположенного в Серпуховском районе Подмосковья. В 2013 г. предприятие вошло в состав Alvansa Group. Компания выпускает более 150 лекарственных препаратов, в Оболенске работает ее завод мощностью 330 т, еще один завод мощностью 900 т «Оболенское» собирается запустить в этом году. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2017 г. составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб. (данные по РСБУ).

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Недвижимость
Новости

Депутаты и сенаторы согласовали дату вступления в силу закона о хостелах

Ведомости
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Депутаты и сенаторы договорились, что закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 г., передает «Интерфакс». Такое решение было достигнуто 3 апреля на заседании согласительной комиссии.

Первая редакция закона, принятая Госдумой 6 марта, предполагала, что он вступит в силу спустя 10 дней после подписания президентом. 13 марта Совет Федерации отклонил закон, предложив изменить срок его вступления в силу на 1 января 2020 г. С начала работы Думы седьмого созыва осенью 2016 г. это всего лишь третий закон, отклоненный Совфедом. После этого Госдума проголосовала за компромиссную дату – 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой вариант – 1 октября.

Согласительная комиссия дважды собиралась на прошлой неделе, но депутатам и сенаторам не удавалось прийти к единому мнению. Договоренность была достигнута только на третьем заседании. Теперь это решение будет вынесено на голосование Госдумы 4 апреля.

Закон, вызвавший такие разногласия в российском парламенте, вносит изменения в Жилищный кодекс, запрещая использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Таким образам, владельцам хостелов нужно будет переоформлять жилое помещение в нежилое.

Согласно действующему законодательству, нежилым помещением в многоквартирном доме может признана квартира на первом этаже или квартира на втором этаже, но только если под ней тоже находится нежилое помещение. Кроме того, обязательным условием является наличие возможности оборудовать к этой квартире вход с улицы.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал об ужесточении условий использования подержанных самолетов

Ведомости
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Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, за последний месяц остановлены как минимум три машины авиакомпаний Azur Air и Nordwind.

Во вторник, 2 апреля, Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила, что направила письмо министру транспорта Евгению Дитриху. По данным «Коммерсанта», в письме руководитель АЭВТ Владимир Тасун пожаловался на несоблюдение Росавиацией норм воздушного законодательства. По мнению Тасуна, регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов. В результате авиакомпании столкнулись с «массовыми случаями неправового отказа Росавиацией» в сертификации самолетов, говорилось в письме.

Как отмечает «Коммерсантъ», речь идет о самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах. В частности, Росавиация ограничила эксплуатацию Boeing 777 компании Azur Air, а также двух самолетов Nordwind, пишет издание. Авиакомпании на вопросы журналиста не ответили.

Росавиация подтвердила приостановку эксплуатации самолета Azur Air. В качестве причины ведомство назвало «несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в России, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок». Также в самолете было выявлено несоответствие аварийно-спасательного оборудования стандартам безопасности, добавила Росавиация.

АЭВТ считает действия регулятора нарушением статьи Чикагской конвенции, согласно которой за поддержание летной годности отвечают власти страны регистрации, в данном случае – Бермудских островов. Росавиация ссылается на нормы Воздушного кодекса, по которым произведенные за рубежом суда проходят сертификацию в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Опрошенные «Коммерсантом» представители отрасли полагают, что ужесточение требований Росавиации – это попытка стимулировать авиакомпании регистрировать суда в российском реестре. Росавиация опровергла это предположение.

Политика
Новости

В России отменили бумажный СНИЛС

Ведомости
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В России больше не будут выдавать и обменивать бумажные свидетельства обязательного пенсионного страхования, в котором указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Новые свидетельства будут существовать только в электронном виде. Выданные ранее бумажные свидетельства останутся действительными, обменивать их не придется, пояснили агентству в пресс-службе Минтруда. Все изменения касаются формальной регистрации и никак не скажутся на пенсионном обеспечении, отмечает «РИА Новости».

В декабре «Ростелеком» и ЦБ подготовили концепцию создания цифрового профиля гражданина, который поможет свести к минимуму оборот бумажных документов. Он будет состоять из трех компонентов: основные данные о человеке (паспорт, СНИЛС, ИНН); ссылки на его данные из прочих государственных систем; реестр согласий на обработку его персональных данных. Это позволит гражданам получать данные о себе из государственных информационных систем и давать разрешения на доступ к ним государственным структурам и бизнесу. Пользователю не придется вводить сведения о себе вручную: данные будут загружаться автоматически. Их также можно будет использовать при заполнении документов. Офлайн версия профиля позволит подтверждать информацию о себе, не имея при себе бумажных документов: например, паспорта, СНИЛС или водительских прав.

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Политика
Новости

ФСБ заподозрила мэра Евпатории в превышении должностных полномочий

Ведомости
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В отношении мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

По месту жительства и в кабинете Филонова проводятся обыски. Как передает корреспондент «Интерфакса», рано утром в здание, где располагается администрация и городской совет Евпатории, вошли представители правоохранительных органов в камуфляже и масках.

Вечером 2 апреля Филонов сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, Макаревич является отцом гражданской жены Филонова. Мэр намерен обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.

Филонов, которому 44 года, руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 г. Он родился в городе Югра Кемеровской области и переехал в Крым в 1982 г. вместе с семьей. До того, как стать мэром, Филонов в разные годы работал в Международном институте сравнительного анализа в Киеве, замдиректора ООО «Курорт Донузлав», возглавлял крупную строительную компанию в России, был советником главы Республики Крым.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже компании «Шишкин лес»

Ведомости
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Собственники группы компаний «Шишкин лес» выставили бизнес на продажу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, владельцы хотят получить за компанию 3 млрд руб.

Группа компаний «Шишкин лес» основана в 1998 г., основное производство находится в Московской области. Финансовые показатели компании не раскрываются. Одним из бенефициаров производителя бутилированной питьевой воды «Коммерсантъ» называет гендиректора Сергея Угера. Источник издания оценивает среднегодовой оборот группы компаний в 2 млрд руб., EBITDA – в 240–320 млн руб. В компании «Шишкин лес» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Предварительные переговоры с несколькими участниками рынка уже состоялись, консультантом выступает «Ренессанс капитал», говорит один из источников газеты. «Шишкин лес» мог бы заинтересовать Coca-Cola, PepsiCo, Borjomi, «Аквалайф» («Напитки из Черноголовки»), Nestle или «Карачинский источник» (марка «Карачинская»), считает собеседник издания.

«Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведет переговоры со швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в Borjomi, сообщал «Коммерсантъ» осенью. По словам одного из источников, договоренность о сделке была почти достигнута. Другой собеседник уточнил, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola.

Бизнес
Новости

Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России

Ведомости
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Минимальный набор всех необходимых лекарств должен производиться в России. Необходимо сформировать стратегические запасы препаратов на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Такие положения содержатся в проекте «Проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 г.», сообщает РБК (изданию удалось ознакомиться с копией документа).

Перечень таких лекарств пока не определен, пишет РБК. Издание отмечает, что в первую очередь в него попадут жизненно необходимые и важнейшие препараты, а также препараты и технологии, применяемые в случае военных действий. К ним относятся противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы и антидоты, препараты лечения пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами.

Этот вопросы будет вынесен на совещание у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле, говорит источник РБК. Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж. Их механизмы также сейчас обсуждаются в правительстве. В целевом сценарии Минпромторга нарастить объем экспорта лекарств с 30 млрд руб. в 2019 г. до 119,8 млрд руб. к 2030 г. (или до 51,6 млрд руб. при инерционном сценарии развития отрасли).

В 2019 г. премьер Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 38 новых лекарственных препаратов и 2 новые лекарственные формы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. Список обновляется каждый год: в него вносятся новые препараты и удаляются устаревшие. Цены на все препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

Политика
Новости

США рассказали о новых мерах против России за инцидент в Керченском проливе

Ведомости
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Североатлантический альянс разработал пакет мер, направленный на сдерживание «российской агрессии» в Черном море. Об этом на брифинге сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Предложения будут обсуждаться на саммите альянса 3–4 апреля. России посветят пленарное заседание второго дня саммита, уточняет Reuters. По данным агентства, основное внимание будет уделено «оборонительной и сдерживающей позиции альянса в черноморском регионе», сказал собеседник издания.

По словам Хатчинсон, в предлагаемом к обсуждению пакете мер речь идет об укреплении воздушной разведки, а также об отправке «большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Постпред США отметила, что целью этих мер является гарантия освобождения вод Черного моря и стран региона от российского вмешательства. «Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины», – уточнила она позицию США. Кроме того, Хатчинсон заявила, что помимо Украины США считают важным защиту Румынии, Болгарии и Грузии в «черноморском пространстве».

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года, когда украинские военные корабли попытались пройти через него из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Российские пограничники задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», заявив, что те не реагировали на требования об остановке и не предупредили Москву о своих планах. Федеральная служба безопасности уточнила, что корабли незаконно вошли в российские воды и опасно маневрировали. Вместе с кораблями были задержаны их экипажи, всего 24 человека. Сейчас они находятся в московских СИЗО. ВМС Украины настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив. Действия России Киев назвал «откровенно агрессивными».

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал содержание доклада о причинах крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Ведомости
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Ошибочные сигналы датчика угла атаки Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air могли стать причиной крушения этой модели лайнера в Индонезии 29 октября прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, подготовленные для брифинга в парламенте Индонезии. Сам датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. во Флориде, отмечает агентство.

Отремонтированный датчик был установлен на самолет Lion Air за день до катастрофы – 28 октября. Сейчас работу техцентра проверяют индонезийские следователи. Перед крушением самолета пилоты сообщали о проблемах с приборами, отображающими показатели скорости и высоты. Датчик был изготовлен компанией Rosemount Aerospace Inc. из Миннесоты, «дочкой» United Technologies Corp.

В марте этого года другой Boeing 737 Max, авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение в Эфиопии при схожих обстоятельствах. Никаких данных о том, что датчик угла атаки этого лайнера проходил ремонт в том же техцентре, что и с самолета Lion Air, в докладе индонезийских следователей не приводится, отмечает Bloomberg. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на источники, знакомые с ходом расследования, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но им так и не удалось установить контроль над самолетом. Первоначально они отключили автоматизированную систему предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла опускаться нос самолета. Затем они попытались стабилизировать самолет вручную, но в итоге решили использовать для этого электрические приборы, включение которых вновь запустило работу MCAS. Система продолжила опускать нос самолета.

В двух катастрофах с участием Boeing 737 Max погибли 346 человек. По оценкам Bloomberg Intelligence, производителю лайнеров, возможно, придется выплатить около $1 млрд, чтобы урегулировать многочисленные иски от представителей жертв авиакатастроф.

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