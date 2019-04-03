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Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж». Об этом сообщает «Интерфакс».

Немецкий автоконцерн Daimler начал строительство первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes в июне 2017 г. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), гарантирующим неизменность налоговой нагрузки на время действия контракта. СПИК был подписан в феврале того же года.

Проектная мощность завода – 25 000 автомобилей в год. Число рабочих превышает 1000, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала – жители близлежащих населенных пунктов. В 2019 г. завод планирует начать локальное производство седана Е-класса и наладить производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Всего концерн вложит в производственную площадку около 16 млрд руб. (свыше 250 млн евро).

Путин начал использовать российский Aurus Senat Limousine в 2018 г. Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая из рабочего кабинета в резиденции.

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