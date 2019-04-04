Gett застраховал в «дочке» Сбербанка пассажиров на случай травм

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Агрегатор такси Gett застраховал пассажиров от несчастных случаев во время поездки на 2,5 млн руб. в компании «Сбербанк страхование жизни», говорится в сообщении страховщика. «На стоимость поездки для пассажиров страхование не влияет. Пассажиры застрахованы на случай травм, инвалидности I–III групп или ухода из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия», – отмечается в пресс-релизе.
Директор по маркетингу Gett в России Дмитрий Рыжов пояснил, что страховка распространяется на каждого пассажира. Для ее подключения предпринимать какие-либо дополнительные действия не нужно, она вступает в силу автоматически, уточнил он.
Страхование пассажиров – относительно новое направление на рынке страхования в России, отмечается в сообщении. Развитие этого рынка началось несколько лет назад после прихода на рынок такси агрегаторов. Покрытие по страховке у Gett выше, чем по обязательным полисам ОСАГО, отметил руководитель управления по развитию корпоративных продаж «Сбербанк страхование жизни» Александр Прудников.
В октябре 2018 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на 2 млн руб.
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Число российских военных в Венесуэле может увеличиться, рассказал замглавы МИДа страны Иван Хиль в кулуарах российско-венесуэльского бизнес-форума, передает «РИА Новости».
В конце марта латиноамериканские СМИ написали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.
Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. На встрече с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.
В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо. В феврале США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA как спонсировавшей режим Мадуро, заморозив ее активы на $7 млрд, и установили список близких к режиму Мадуро лиц, против которых ввели ограничительные меры.
Два крупнейших российских банка ВТБ и Газпромбанк также попали под санкции. Чтобы избежать преследований в США, ВТБ пришлось передать свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке», который финансировал российско-венесуэльские проекты, государству. О таком же намерении заявил Газпромбанк.
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Правительство одобрило проект федерального закона, упрощающего процедуры госзакупок, сообщает пресс-служба кабинета министров. Документ подготовил и внес на рассмотрение правительства Минфин. Замминистра финансов Алексей Лавров ранее говорил, что документ изначально был посвящен стройкам, но при доработке был расширен. «В совокупности он обеспечивает сокращение сроков и упрощение реализации не только строительных, но и других контрактов», – уточнял он.
Теперь в случае форс-мажоров участники закупки смогут поменять условия контракта, не проводя новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%. Поправки также предусматривают возможность однократно продлить срок его исполнения. Если же подрядчик нарушит договоренности, заказчик сможет сразу перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки. Таким образом, ситуации, когда «кто-то один выигрывает конкурс, причем просто так, чтобы поучаствовать или испортить настроение другим, а потом отказывается, и приходится новый конкурс проводить, в этом случае будет исключена», пояснил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.
От участника закупки перестанут требовать заполнения в заявке множества параметров и характеристик строительных работ, если все они уже есть в проекте и не подлежат изменению. Таким образом, подрядчик должен будет подать только согласие. Документ также расширяет случаи проведения закупок товаров, работ, услуг за единицу, если определить объем необходимых товаров, работ или услуг на момент закупки невозможно.
Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что действующая система госзакупок недостаточно гибкая для решений нацпроектов. Он признал, что в нынешнем виде она зачастую мешает работать. Вносимые изменения, по мнению премьера, позволят существенно сэкономить время при проведении закупок.
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Дебаты, о которых договорились кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, являются формой предвыборной агитации, а не определенными законом о выборах теледебатами. Об этом сказал «Укринформу» зампредседателя украинского Центризбиркома Евгений Радченко. Поэтому эти дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов, следует из его слов.
Как пояснил Радченко, закон о выборах президента Украины предполагает предвыборные теледебаты, которые проводятся на общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. Тот же формат дебатов, о котором ранее заявили Зеленский и Порошенко, по словам зампреда ЦИК, не подпадает под действие этой статьи. «Речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», – сказал Радченко. Такие дебаты должны оплачиваться самими кандидатами, заключил он.
После первого тура выборов президента Украины, в котором Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко –15,95%, украинцы запустили в соцсетях хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между кандидатами.
Первым на это требование отреагировал Зеленский: 3 апреля он опубликовал видеообращение к Порошенко, в котором предложил свои условия встречи. Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться на киевском стадионе «Олимпийский» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман». Порошенко принял предложение, но подчеркнул, что при проведении дебатов должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.
Как проходило голосование на выборах президента Украины
Valentyn Ogirenko / REUTERS
На Украине 31 марта проходят выборы президента страны. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов. Как проходит голосование – в фотогалерее «Ведомостей». На фото: фаворит президентской гонки на Украине Владимир Зеленский общается с журналистами после голосования
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Vasily Fedosenko / REUTERS
Петр Порошенко голосовал в Доме офицеров в Киеве. Он призвал украинский народ выбирать свободное и счастливое будущее Украины
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Sergei GAPON / AFP
На фото: бывший премьер Украины и кандидат в президенты Юлия Тимошенко садится в машину после голосования. «Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека», – заявила она журналистам
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Каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы были такие возможности, говорится в исследовании Gallup. За более чем 10 лет опросов, проводимых Gallup, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В прошлом году, по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, два года назад – 9%, в 2014 г. – 7%.
Организация объединенных наций прогнозировала, что к 2050 г. численность граждан России сократится на 8%, подобные настроения в обществе могут увеличить убыль населения, предупреждает Gallup. Больше всего желающих эмигрировать среди молодежи. В 2018 г. таких было 44% среди россиян 15–29 лет. В возрасте 30–45 лет таких набралось 22%, среди 46–60-летних – 9%. Опрос показал, что на эмиграцию больше настроены горожане (23%) и люди, имеющие среднее специальное и высшее образование (24%).
Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне больше всего предпочитают Германию (15%) и США (12%), отмечает Gallup.
Подобные исследования регулярно проводят и российские институты общественного мнения. В феврале 2019 г. «Левада-центр» посчитала, что 17% совершеннолетнего населения страны рассматривают возможность уехать из России как вероятную. По оценкам «Левада-центра», в последние три года эти показатели существенно не менялись: с 2014 г. оно находилось в рамках 15%–19% от работоспособного населения страны. Желания переехать на постоянное место жительства за рубеж больше всего (41%) среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги опроса «Левада-центра», заметив, что сами по себе эти цифры не так высоки.
Политика
Новости
Ученые оценили расходы на освобождение белух и косаток из «китовой тюрьмы»
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Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может обойтись в 2–3 млн руб. на особь, сообщаетРБК со ссылкой на замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслава Бизикова. Такие цифры он назвал на совещании в Минприроды, которое прошло 4 апреля в Москве.
В бухте Средней под Находкой, по последним данным, содержатся 10 косаток и 87 белух. Таким образом, выпуск всех животных может обойтись в 200–300 млн руб. Эта сумма учитывает расходы на содержание животных, их лечение в случае необходимости, оплату работы тренеров, корм, стоимость специальных носилок и контейнеров для перевозки, каждый из которых стоит до 400 000 руб.
Заместитель министра природных ресурсов Мурат Керимов на совещании сообщил, что для финансирования операции по освобождению белух и косаток может быть создана некоммерческая организация, которая примет взносы от любого желающего.
О том, что в бухте Средняя около сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, стало известно в ноябре прошлого года, это место стали называть «китовой тюрьмой». По данным Greenpeace, животные были выловлены нелегально для вывоза в Китай. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Теперь консилиум ученых под руководством ВНИРО – головного института рыбохозяйственной отрасли России – решает, как вернуть животных в естественную среду обитания. В Москву 4 апреля прибыл океанолог Жан-Мишель Кусто с командой. Ожидается, что в четверг французские эксперты вылетят во Владивосток, где поучаствуют в спасении и реабилитации белух и косаток. По словам Кусто, выпуск животных из «китовой тюрьмы» может занять несколько лет.
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Пилоты Ethiopian Airlines выполняли все инструкции, когда управляемый ими самолет Boeing Max 8 несколько раз опускал нос перед мартовской катастрофой, жертвами которой стали 157 человек. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя первый официальный доклад после крушения, передает Reuters. Могес подчеркнула, что экипаж действовал строго по инструкции производителя лайнера, но не смог взять под контроль управление им.
Доклад включает рекомендации для Boeing о пересмотре системы управления лайнером. Прежде чем вновь допустить эту модель самолета к полетам, авиационные власти должны убедиться, что проблема решена, подчеркивается в нем. Агентство уточняет, что предварительный доклад о крушении Boeing Max 8, согласно международным правилам, не приписывает вину. В документе также не приводится подробного анализа полета, который, как ожидается, займет несколько месяцев до окончательного отчета в течение года.
Ethiopian Airlines сообщила, что ее экипаж выполнял все рекомендации для действий в сложных чрезвычайных ситуациях. Представитель Boeing заявил Reuters, что компания изучит доклад.
Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии 10 марта. До этого, в октябре 2018 г., самолет аналогичной модели индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, на борту были 189 человек. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов погибли. После мартовского крушения Boeing авиационные власти по всему миру приостановили полеты этого типа самолетов. Boeing пообещал выпустить обновление для программного обеспечения 737 Mах и руководство по обучению пилотов. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать существующим аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.
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Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на поддержку молодых семей, говорится в сообщении нижней палаты парламента. По земельному налогу семьи, имеющие трех и более детей, получат право вычета 6 соток при определении налоговой базы. По имущественному налогу база снизится на величину кадастровой стоимости 5 кв. м на каждого ребенка, если семья живет в квартире, и на 7 кв. м на ребенка, если семья живет в частном доме.
Поправки ограничивают рост земельного налога, который исчисляется по кадастровой стоимости участка, для всех граждан страны. Он не может повыситься более, чем на 10%.
В пояснительной записке к законопроекту предлагается отменить обязанность налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога представлять налоговые декларации по соответствующему налогу. Также поправки упрощают взаимодействие пенсионеров и людей предпенсионного возраста с госорганами и обязывают Федеральную налоговую службу и Пенсионный фонд самостоятельно начислять для таких категорий граждан льготную сумму имущественных налогов.
Финансы
Новости
FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank
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Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, итальянский банк сделает предложение немецкой группе, если переговоры последней о слиянии с крупнейшим банком Германии Deutsche Bank завершатся провалом. «Дорога для нас может быть открыта», – сказал один из источников, близкий к UniCredit.
По словам источника газеты, план UniCredit предполагает получение контроля над значительной долей в Commerzbank и ее слияние с немецкий банком HypoVereinsbank, принадлежащим итальянской группе. Объединенный банк будет работать в Германии, а штаб-квартира UniCredit по-прежнему будет находиться в Милане. «Commerzbank сохранит акции, находящиеся в свободном обращении на фондовой бирже во Франкфурте», – уточнил источник, отметив, что UniCredit с 2017 г. интересуется покупкой доли в Commerzbank.
В середине марта Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили информацию о ведении переговоров. В случае объединения двух банковских групп на европейском рынке появится третий по величине банк после HSBC и BNP Paribas с активами на 1,8 трлн евро и рыночной стоимостью около 25 млрд евро. Сейчас в Deutsche Bank и Commerzbank работают около 140 000 человек.
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Госдума на заседании 4 апреля приняла в окончательной редакции закон, ограничивающий размещение хостелов в многоквартирных жилых домах, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Он вступит в силу 1 октября 2019 г.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие этого закона является результатом большой работы, которая велась на протяжении четырех лет. По его словам, закон делает все, чтобы «наши граждане жили в комфортных условиях и не нарушались их права».
Первая редакция закона предполагала, что он вступит в силу спустя 10 дней после подписания президентом. Однако Совет Федерации отказался принять закон в такой редакции и предложил перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 г. После этого была сформирована согласительная комиссия, в состав которой вошли депутаты Госдумы и сенаторы. На заседании 3 апреля комиссия пришла к компромиссу, решив, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.
Закон вносит изменения в Жилищный кодекс, запрещая использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Владельцам хостелов нужно будет переоформлять жилое помещение в нежилое. По закону нежилым помещением в многоквартирном доме может быть признана квартира на первом этаже или квартира на втором этаже, но только если под ней тоже находится нежилое помещение. Кроме того, обязательным условием является наличие возможности оборудовать к этой квартире вход с улицы.
До принятия этого закона хостелы – мини-гостиницы – могли размещаться на любых этажах многоквартирных домов. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступают жалобы от жильцов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев хостелов.
Бизнес
Новости
Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»
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Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования. Об этом он сказал в интервью The Bell.
Первая причина, по словам бизнесмена, была связана с тем, что он привык держать ситуацию под полным контролем. «Конечно, сказалась эта длительная, не один десяток лет гонка. Чуть-чуть мы были уставшие, слегка надорвались», – говорит он. По словам Галицкого, он «ни разу за 24 года утром в выходные не завтракал дома». «Не знаю, как жена меня терпела: я вставал с утра, уезжал в офис, приезжал поздно вечером», – вспоминает бизнесмен.
Сначала такая работа приносила удовольствие, но затем сказалась накопившаяся усталость, пояснил Галицкий. Кроме того, «когда бизнес так сильно персонифицирован» с тобой, то каждое связанное с ним событие «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», добавил предприниматель. «Ты не можешь полностью отвечать за 300 000 своих работников. Это очень сильное давление. Если ты с ним справляешься в 35–40 лет, то в 50 это уже очень тяжело», – констатировал он.
Возраст Галицкий назвал второй причиной. «Бизнес – это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Это понимание не приходит сразу: ты думаешь, ничего, сейчас отдохнешь в выходные, на праздники, и все начнется заново. Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был», – говорит предприниматель. Он отметил, что та интенсивность, с которой он работал в «Магните», для его возраста «уже была разрушительной». Третьей причиной, по словам бизнесмена, стало то, что чем больше становился «Магнит», тем больше он был подвержен госрегулированию. А диалог с госорганами, по словам Галицкого, ему очень тяжело давался.
Галицкий сказал, что не планирует возвращаться в бизнес. Теперь он занимается различными проектами в Краснодаре, главные из которых – футбольный клуб «Краснодар», одноименный стадион и детская академия. «Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании», – заключил бизнесмен.
Основатель «Магнита» в феврале прошлого года продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб., а также покинул пост гендиректора компании. Совладельцем компании стал основатель Marathon Group Александр Винокуров, а новым руководителем – Ольга Наумова, которая до этого была гендиректором федеральной торговой сети «Пятерочка» X5 Retail Group.
Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким
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Сотрудники «Магнита» собрались у головного офиса ритейлера после объявления о продаже Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ (здесь и далее фото из Instagram)
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burachenkovadim
«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)
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darya_khoruzhenko
Собрание проводилось стихийно, говорится в записях сотрудников в соцсетях
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«Ростех» порекомендовал сократить количество руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию. «В рамках структурного анализа работы холдинга было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня», – отметил «Ростех». В связи с этим была дана такая рекомендация, пояснила госкорпорация.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ОАК по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации структуры, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. По данным издания, новая управленческая структура начнет действовать с 1 мая. Как пишет «Коммерсантъ», количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13.
Кроме того, источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщают, что в ближайшее время ОАК покинет Алексей Рогозин, занимающий должность вице-президента холдинга по транспортной авиации. По данным СМИ, Рогозин также уйдет и с поста гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Его место может занять Юрий Грудинин, гендиректор и генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, пишет «Коммерсантъ».