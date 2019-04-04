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Gett застраховал в «дочке» Сбербанка пассажиров на случай травм

Агрегатор такси Gett застраховал пассажиров от несчастных случаев во время поездки на 2,5 млн руб. в компании «Сбербанк страхование жизни», говорится в сообщении страховщика. «На стоимость поездки для пассажиров страхование не влияет. Пассажиры застрахованы на случай травм, инвалидности I–III групп или ухода из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия», – отмечается в пресс-релизе.

Директор по маркетингу Gett в России Дмитрий Рыжов пояснил, что страховка распространяется на каждого пассажира. Для ее подключения предпринимать какие-либо дополнительные действия не нужно, она вступает в силу автоматически, уточнил он.

Страхование пассажиров – относительно новое направление на рынке страхования в России, отмечается в сообщении. Развитие этого рынка началось несколько лет назад после прихода на рынок такси агрегаторов. Покрытие по страховке у Gett выше, чем по обязательным полисам ОСАГО, отметил руководитель управления по развитию корпоративных продаж «Сбербанк страхование жизни» Александр Прудников.

В октябре 2018 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на 2 млн руб.