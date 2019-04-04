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«Связной» откроет предзаказ на новые электромобили Tesla

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на новые электромобили Tesla Model Y, продажи которых стартуют в 2020 г. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба объединенной компании «Связной – Евросеть».

Новая Tesla Model Y является компактным кроссовером, созданным на платформе Model 3 и предназначенным для массового рынка. Его особенность – высокий кузов, габаритная высота которого лишь немного меньше, чем у флагманского кроссовера Tesla Model X. По словам гендиректора Tesla Илона Маска, новая модель может проехать без подзарядки более 480 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с.

Для предзаказа в «Связном» будут доступны модели в трех комплектациях: Long range с задним приводом от 4,8 млн руб., Long range с полным приводом от 5,2 млн руб. и Performance с полным приводом от 6,2 млн руб. Старт продаж модели Standart с ориентировочной стоимостью от 4 млн руб. намечен на 2021 г.

Для онлайн-заказа в «Связном» также доступны флагманские модели Tesla – седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.

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