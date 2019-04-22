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Peugeot-Citroen подала заявку на специальный инвестконтракт с Минпромторгом

Группа PSA (Peugeot-Citroen) подала заявку на заключение специального инвестконтракта с Министерством промышленности и торговли России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Основная цель заключения контракта – поддержка развития в России брендов концерна и модернизация производства. Инвестиции в проект и другие детали до подписания СПИК компания не раскрывает.

«Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», – отметил гендиректор группы PSA, регион Евразия, Яник Безар.

В феврале гендиректор подразделения концерна в России Николя Фебве сообщал, что Peugeot-Citroen планирует расширить производство в Калуге и компания намерена подать заявку на СПИК. Также в пресс-службе Peugeot-Citroen заявляли, что компания планирует начать продажи трех новых моделей Opel в IV квартале 2019 г. – Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

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