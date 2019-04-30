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Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Кабриолет Aurus, выполненный по заказу Минобороны для замены автомобилей марки «ЗиЛ» на Параде Победы, схож с седаном Aurus Senat, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Автомобиль создан на основе единой модульной платформы, в нем установлен гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8 и электромашины, 9-ступенчатая автомобильная коробка передач (АКП). Парадный кабриолет имеет полный привод. Фронтальная часть автомобиля с характерным запоминающимся «лицом» такая же, как у седана, однако «все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения», рассказал министр.

По его словам, были изменены обводы кузова. «Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика», — заявил Мантуров. Для облегчения посадки пассажиров были увеличены двери кабриолета. В парадном Aurus установлен дополнительный поручень, имеется стойка с микрофонами. Интерьер автомобиля выполнен из влагостойких материалов российского производства, позволяющих проводить парады в дождь и снег. Кабриолет также оборудован мягкой складной крышей. По мнению Мантурова, параметры управляемости и устойчивости кабриолета «не уступают лучшим современным автомобилям, а энерговооруженность превосходит многие из них».

Министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков должны будут принять участие в Параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus. Сейчас два основных и один запасной кабриолеты Aurus проходят последние испытания во время репетиций, уточняет ТАСС. После испытаний они будут приняты в 147-ю автомобильную базу военного ведомства.

В середине апреля кабриолеты участвовали в тренировке к военному Параду Победы на площадке в Алабино. До этого они проходили испытания на Красной Площади, участвовали в первой ночной репетиции парада в центре Москвы.

Экстерьер и интерьер люксовой версии седана Aurus Senat