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Чистая прибыль «Соллерса» рухнула в 22 раза

В 2018 г. группа «Соллерс» получила 46 млн руб. чистой прибыли, что почти в 22 раза меньше результата прошлого года, следует из отчетности компании по МСФО. EBITDA снизилась к позапрошлому году на 85,8% и составила 481 млн руб.

Выручка группы выросла в 2018 г. до 39, 479 млрд руб., что на 10,4% выше значения 2017 г. Чистый долг по сравнению с позапрошлым годом снизился на 50% до 3,7 млрд руб.

Снижение чистой прибыли и EBITDA объясняются значительным сокращением государственных программ по стимулированию спроса, а также ростом цен на металл и, как следствие, на ряд комплектующих. Это оказало существенное влияние на объемы и доходность продаж автомобилей УАЗ, считает первый заместитель генерального директора «Соллерса» Николай Соболев, чьи слова приводятся отчетности.

Совет директоров «Соллерса» рекомендовал компании не выплачивать дивиденды в 2018 г. Такое решение он принимает пятый год подряд.

«Соллерс» – российская автомобильная компания. Она была создана в 2002 г. как ОАО «Северсталь-авто» для управления пакетами акций Ульяновского автомобильного завода и Заволжского моторного завода. У «Соллерса» есть совместные предприятия с лидерами мировой автоиндустрии, такими как Ford, SsangYong и Mazda.