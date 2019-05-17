Российское подразделение Mercedes-Benz сменит руководителя
Хольгер Зуффель с 1 сентября займет должность гендиректора «Мерседес-Бенц рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России, сообщила компания.
Зуффель, которому сейчас 59 лет, начал карьеру в 1981 г. в Daimler-Benz и занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга в подразделениях коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler. До назначения в Россию он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями в Daimler.
Зуффель заменит Яна Мадея (51 год), занимавшего должность с 2012 г. Мадея возглавит китайское подразделение компании Beijing Mercedes-Benz Sales Service. Во время руководства Мадея немецкая компания запустила в России производство коммерческих фургонов Merсedes-Benz Sprinter Classic и открыла завод легковых машин в Подмосковье.
Перестановки в топ-менеджменте Daimler – следствие отставки руководителя американского подразделения Дитмара Экслера (51 год), который покидает компанию по собственному желанию. Его заменит руководитель китайского дистрибутора Mercedes-Benz Николас Спикс (60 лет), который с 1 сентября назначен гендиректором Mercedes-Benz USA и руководителем продаж в регионе NAFTA подразделения Mercedes-Benz Cars.