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Европейский авторынок сократился в апреле восьмой месяц подряд

Продажи автомобилей в Евросоюзе сократились в апреле 2019 г. на 0,4% до 1,3 млн машин, сообщила Европейская ассоциации автопроизводителей (ACEA). Продажи снижаются восьмой месяца подряд, и, как и в предыдущие месяцы, это вызвано введением в сентябре прошлого года нового стандарта определения расхода топлива для легковых и легких коммерческих автомобилей (WLTP), отмечает «Интерфакс». С начала года падение составило 2,6%, продано 5,3 млн машин.

Среди крупнейших авторынков Европы в апреле продажи снизились в Германии (на 1,1%, 310 715 шт.) и в Великобритании (на 4,1%, 161 064 шт.). Во Франции продажи увеличились на 0,4% до 188 196 шт., в Италии - на 1,5% до 174 412 шт., в Испании - на 2,6% до 119 417 шт.. Самый высокой рост регистраций автомобилей в апреле был в Литве (на 42,2%) и на Кипре (на 39,4%), максимальное падение зафиксировано в Дании (на 13,5%), Финляндии (на 11,8%) и Швеции (на 11,6%).

Группа Volkswagen осталась крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в апреле, хотя ее продажи в ЕС снизились на 3,7% месяц к месяцу, до 323 832 автомобилей. Доля рынка компании снизилась с 25,7% до 24,8%. Количество регистраций автомобилей бренда Volkswagen упало на 7,2%, Audi - на 5,4%, продажи Skoda увеличились на 1,4%, Seat - на 2,9%, Porsche - на 4,5%.

Французская PSA Group увеличила продажи на 1,5% до 215 382 шт., а ее доля рынка повысилась с 16,2% до 16,5%. Продажи марки Peugeot понизились на 0,8%, Opel/Vauxhall - на 3,4%, а Citroen - подскочили на 14,7%. Группа Renault повысила продажи в ЕС в апреле на 1,8% до 143 123 машин, а доля компании на рынке региона поднялась с 10,7% до 11%. Продажи бренда Renault упали на 5%, Dacia - выросли на 15%. В Европе было продано 459 автомобилей Lada против 435 годом ранее, продажи спортивного бренда Alpine выросли до 463 шт. ( с 166 шт.).

Южнокорейская Hyundai Group (Hyundai и Kia) стала четвертой по продажам на европейском рынке автомобильной компанией, опередив итало-американской FCA Group. Продажи Hyundai увеличились на 2,6% (88 489 шт.), FCA сократилось на 2,9% (87 050 шт.).