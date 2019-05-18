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Mitsubishi Motors сменит гендиректора

Ведомости
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Осаму Масуко покинет пост гендиректора Mitsubishi Motors, сообщила компания. Его заменит Такао Като, который сейчас руководит подразделением компании в Индонезии. Назначения вступят в силу 21 июня. Масуко, которому сейчас 70 лет, сохранит должность председателя совета директоров автопроизводителя.

Mitsubishi Motors, шестой по величине производитель автомобилей Японии, контролируется Nissan. В этом месяце компания предупредила о снижении годовой прибыли до 90 млрд иен ($821 млн), назвав причинами ухудшения финансовых показателей снижение спроса на легковые автомобили, проблемы в мировой торговле и необходимость инвестиций в новые технологии, передает Automotive News Europe.

До ноября 2018 г. пост председателя совета директоров Mitsubishi Motors занимал Карлос Гон, которого отправили в отставку вскоре после ареста в Японии по обвинению в финансовых нарушениях. Гон вину не признает. Партнеры Mitsubishi по альянсу - Nissan и Renault — также сменили руководство после ареста бывшего руководителя группы.

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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам не летать на SSJ100

Ведомости
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«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100, но запрета на полеты на лайнерах этого типа нет, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Во внутренней сети «Яндекса» было опубликовано ошибочное сообщение, которое было воспринято некоторыми сотрудниками компании как прямой запрет на полеты этим самолетом, объяснил представитель «Яндекса». «Но при желании сотрудник может выбрать такой рейс [на SSJ100] или любой комфортный способ передвижения в командировке. Те, кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости», – добавил он.

О запрете сотрудникам «Яндекса» летать на SSJ100 сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная». В сообщении говорилось, что с 16 мая ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолетах этого типа.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Российское подразделение Mercedes-Benz сменит руководителя

Ведомости
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Хольгер Зуффель с 1 сентября займет должность гендиректора «Мерседес-Бенц рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России, сообщила компания.

Зуффель, которому сейчас 59 лет, начал карьеру в 1981 г. в Daimler-Benz и занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга в подразделениях коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler. До назначения в Россию он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями в Daimler.

Зуффель заменит Яна Мадея (51 год), занимавшего должность с 2012 г. Мадея возглавит китайское подразделение компании Beijing Mercedes-Benz Sales Service. Во время руководства Мадея немецкая компания запустила в России производство коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и открыла завод легковых машин в Подмосковье.

Перестановки в топ-менеджменте Daimler – следствие отставки руководителя американского подразделения Дитмара Экслера (51 год), который покидает компанию по собственному желанию. Его заменит руководитель китайского дистрибутора Mercedes-Benz Николас Спикс (60 лет), который с 1 сентября назначен гендиректором Mercedes-Benz USA и руководителем продаж в регионе NAFTA подразделения Mercedes-Benz Cars.

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Технологии
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Стартапы по распознаванию лиц и голоса выиграли конкурс IT-компании Черепенникова

Ведомости
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На прошедшем в пятницу конкурсе «Криптонит Startup Challenge», который проводила компания «Криптонит» (входит в «ИКС холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова), победили производители биометрических систем. Первое место и приз в 6 млн руб. на развитие бизнеса получило решение ИБРиС от компании IBRiSlab – это система удостоверения личности по распознаванию голоса. Второе место и 4 млн руб. жюри присудило системе биометрической идентификации по лицу и радужной оболочке глаза компании Iris Devices.

Сейчас речь идет не о вложениях в компании, а о призовых деньгах. Но по результатам конкурса Черепенников заинтересовался несколькими стартапами и в ближайшее время проведет с ними переговоры об инвестициях, заявила представитель «ИКС холдинга» Юлия Остроухова. По ее словам, интерес к инвестициям в несколько стартапов-финалистов есть также у «Мегафона» и Mail.ru Group. Кроме победителей, в финале были еще стартапы, связанные с распознаванием, — для «умных домофонов», диагностических изображений (для врачей), реакций людей на видео. А также диалоговая система, проект по шифрованию данных без изменения их формата, система для контроля вывоза отходов.

Черепенников интересовался биометрическими технологиями и раньше. В 2018 г. стало известно и о его переговорах по покупке доли в разработчике биометрических технологий «Центр речевых технологий» (ЦРТ). «Мы могли бы договориться, но тогда не хватало на эту компанию денег, да и трехлетней окупаемости мы не видели», – объяснял Черепенников в интервью «Ведомостям» в марте 2019 г. А в апреле контроль над ЦРТ (51%) получил Сбербанк.

Победителей выбирали гендиректор USM Management Иван Стрешинский, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, инвестор Александр Галицкий, председатель BCG в России Владислав Бутенко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко и основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников – его компания по IT-безопасности «Криптонит» организовала этот конкурс.

В последние годы рынок интеллектуальных систем распознавания заметно оживился. В ноябре 2017 г. Сбербанк также приобрел 25,07% VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Годом ранее VisionLabs привлекла инвестиции АФК «Система». В начале 2018 г. акционерами другого российского разработчика технологии распознавания лиц – NtechLab – стали фонд Рубена Варданяна (25%) и «дочка» «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%).

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Политика
Новости

Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Ведомости
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Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила в эфире канала «112 Украина» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – сказала она.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Верховная рада назначила инаугурацию президента на 20 мая, хотя Зеленский неоднократно требовал провести ее как можно раньше, чтобы у него было необходимое по закону время, чтобы досрочно распустить парламент страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявили об отставке накануне инаугурации. Климкин назвал свое решение «правильным с точки зрения нормальной политической культуры» и отметил, что Зеленский имеет право на создание своей внешнеполитической команды.

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Политика
Новости

Россия решила бороться с украинскими исками по Крыму в международных арбитражах

Ведомости
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Россия обжаловала два вынесенных по искам украинских предприятий решения международного арбитража в Гааге и обязательно обжалует остальные. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Российская Федерация не признавала юрисдикцию международного арбитража и не посылала своих представителей для участия в этих процессах, напомнил Коновалов. Но сейчас решено изменить стратегию. «При сохранении общего подхода — Россия по прежнему не считает арбитражи компетентными в данной части — Российская Федерация будет принимать участие в будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или могут инициировать в международных арбитражных судах, — сказал Коновалов. — Мы видим, что в отношении Российской Федерации идет самая настоящая юридическая война, в том числе далеко не всегда добросовестными способами. И это требует более жестких действий, в том числе на ранних этапах».

Ранее в 2019 г. в международном арбитражном суде в Гааге иски к России по поводу активов в Крыму выиграли связанные с украинским Приватбанком компании. Сумма их исков составляла более $1 млрд, но саму сумму арбитраж должен был объявить позднее. 1 марта арбитражный суд в Гааге решил принять к рассмотрению иск «Нафтогаза» к России по поводу активов в Крыму, сумма претензий украинской компании составляет $5 млрд.

Бизнес
Новости

«Уралкалий» изменил дивидендную политику

Ведомости
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Производитель удобрений «Уралкалий» внес изменения в дивидендную политику, сделав возможной выплату акционерам из нераспределенной чистой прибыли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров 17 мая утвердил дивидендную политику в новой редакции.

Согласно прежней дивидендной политике «Уралкалия», выплата дивидендов была возможна только при наличии чистой прибыли в отчете о финансовых результатах. Однако по итогам 2018 г. за счет курсовых разниц у компании сформировался чистый убыток.

«Вместе с тем, как и в 2018 г., "Уралкалий" планирует выплатить держателям привилегированных акций дивиденды в минимальном размере (совокупно 3 млн руб., из расчета 10 коп. на акцию), с тем, чтобы сохранить соотношение голосующих и неголосующих акций. Для этого в положение о дивидендной политике внесено изменение о возможности выплаты дивидендов не только из чистой прибыли по итогам отчетного периода, но и из нераспределенной прибыли прошлых лет», – пояснили в компании.

«Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Политика
Новости

Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Ведомости
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну», – приводятся в сообщении слова Турчинова.

Турчинов возглавил СНБО Украины в январе 2015 г. После ухода Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 г. Турчинов поработал председателем Верховной рады страны, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности украинского президента.

Ранее 17 мая об отставке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уточнил, что подаст соответствующее заявление на рассмотрение украинского парламента после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

Политика
Новости

Замглавы Росрезерва отправлен под домашний арест по делу о хищении 3 млрд рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях при исполнении госконтракта на поставку дизельного топлива на 3 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву.

Решение было принято 16 мая, но о нем не сообщалось. Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня 2019 г. Следствие считает Кирюхина, работавшего замглавы Росрезерва с декабря 2009 г., организатором хищения бюджетных средств. Другим фигурантом расследования стал директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин. По информации ТАСС, он не признал своей вины. Его суд постановил заключить под стражу до 20 июня.

Точный ущерб по этому делу пока устанавливается, а детали не разглашаются. Институт Росрезерва изучает вопросы по длительному хранению товаров и материалов, проводит диагностику и научно-техническое консультирование. Уланин возглавлял НИИ с 2013 г.

Бизнес
Новости

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Ведомости
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Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко. Чиновник заявил, что белорусская сторона будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти, однако говорить об оценке общей суммы пока рано.

«Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончение труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», – пояснил он. Более полная информация о нанесенном вреде появится во время капремонта НПЗ, который запланирован на август.

В конце апреля компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. Компания «Транснефть» объяснила ситуацию вбросом хлорорганических соединений. Из-за примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил общий ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

«Белнефтехим» 17 мая приостановил транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, его возобновление запланировано на ночь с 19 на 20 мая. Французская Total в свою очередь приостановила операции на некоторых установках НПЗ в городе Лойна в Германии, чтобы проверить оборудование, на которое могла повлиять загрязненная нефть из России. Как сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, выплаты «Транснефтью» компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе «Дружба» учтут при решении вопроса о дивидендах компании.

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Бизнес
Новости

Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100

Ведомости
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Росавиация рассказала о нарушении инструкции пилотами во время посадки SSJ100, сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Экипаж сгоревшего SSJ100, по данным службы, не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку.

В сообщении уточняется, что пассажирский самолет заходил на посадку без превышения скорости, но с перегрузом в 1,6 т. «Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155 –160 узлов (287–296 км). Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», – отмечает ведомство.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая экстренно вернулся в «Шереметьево». Самолет совершил жесткую посадку, в результате которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело. Доминирующей версией в расследовании авиакатастрофы источники «Коммерсанта» назвали ошибки пилотов. 15 мая газета со ссылкой на источник, близкий к расследованию, уточнила, что при взлете в нос самолета попала молния. В результате включился режим прямого управления полетом Direct Mode, который позволяет сажать самолет с ограничениями. По данным параметрического самописца, летчики при посадке резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Этот маневр, по мнению авиаэкспертов, стал для лайнера критическим.

Технологии
Новости

Hewlett Packard Enterprise купит производителя суперкомпьютеров за $1,3 млрд

Ведомости
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) купит производителя суперкомпьютеров Cray за $1,3 млрд. Инвесторы Cray получат $35 за акцию наличными, указывается в сообщении на сайте компании. Это на 17% выше цены ее последнего закрытия.

Стороны планируют закрыть сделку в 2020 г. Сегодня главным конкурентом HPE в сегменте высокопроизводительных компьютерных систем считается компания IBM. Представитель HPE заявил Reuters, что сделка с Cray позволит компании увеличить присутствие в академической среде, а также поставлять суперкомпьютеры коммерческим клиентам.

Сделка может оказаться крупнейшей в истории HPE за весь период после разделения Hewlett-Packard Company в 2015 г. и по стоимости превзойти покупку в 2017 г. поставщика систем хранения данных Nimble Storage. Тогда HPE заплатила $1,09 млрд.

Cray была основана в 1972 г. Сеймуром Крэем и является одним из ведущих поставщиков суперкомпьютеров с рыночной капитализацией, превышающей $1 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Сиэтле, штат насчитывает около 1300 сотрудников. В этом месяце Cray заключила крупнейший в своей истории контракт на $600 млн. Речь идет о разработке суперкомпьютера Frontier для министерства энергетики США. Система с производительностью свыше 1,5 эксафлопс должна быть введена в эксплуатацию в 2021 г.

Бизнес
Новости

Белоруссия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости
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Белорусская компания «Белнефтехим» приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, говорится в сообщении компании. Поставки нефти приостановлены из-за их нестабильности и отсутствия на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление транзита произойдет в ночь с 19 на 20 мая, уточнили в компании.

Сейчас специалисты «Белнефтехима» работают в Москве совместно с российской стороной над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». «Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", – отмечается в сообщении.

Мозырский НПЗ на данный момент работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования, однако транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, добавили в «Белнефтехиме». ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк простаивает из-за того, что заполнен загрязненной нефтью.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

Выбор редактора
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