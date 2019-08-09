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BMW отзовет в России более 22 000 автомобилей

Официальный представитель BMW в России – компания «БМВ Русланд трейдинг» – решила отозвать в России 22 286 автомобилей 5 и 6 серии, проданных с июня 2003 по август 2010 г., говорится в сообщении Росстандарта.

Автомобили решено отозвать из-за того, что в редких случаях при долгом воздействии вибраций или, например, при меняющейся температуре и повышенной влажности в сочетании с экстремальной нагрузкой от уличных реагентов может возникнуть коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. «Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска», – поясняется в сообщении. В отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности, что может привести к оплавлению.

«БМВ Русланд трейдинг» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей BMW о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. На всех автомобилях будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки.

В феврале BMW отозвал почти 30 000 автомобилей в России из-за возможных неполадок с радиатором системы рециркуляции отработавших газов.