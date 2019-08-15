Авто

Новости

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ». Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в конце июля на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, — заявил изданию представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, документ будет утвержден в сентябре. В нем говорится, что место установки камеры видеофиксации следует выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». При этом также должно учитываться «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов установки. Владельцам дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о местоположении камер. Однако используемые на дорогах муляжи необходимо обозначать на картах как действующие видеокамеры.

Утвержденная методика будет применяться во всех регионах, кроме Москвы, заявили газете в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Такое решение принял ранее комитет нацпроекта, отметили в ЦОДД.

По данным ГИБДД, на сегодняшний день в России установлено свыше 12 000 стационарных и более 4 000 передвижных видеокамер. В первом полугодии 2019 г. с их помощью выписано 52 млн постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет около 35 млрд руб.