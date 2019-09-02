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Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN». Об этом рассказал президент компании Вадим Сорокин, передает «Прайм». Автомобиль разработан в год 25-летия «Газели», подчеркнул он.

Производство автомобиля начнется в 2020 г., а в продажу он поступит в 2021 г., сказал Сорокин. По его словам, у автомобиля обновили дизайн, но принципиальное отличие новой «Газели NN» от старых моделей – в новой интеллектуальной платформе: «Мы говорим о новой интеллектуальной платформе – это платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой. Платформа, которая обеспечивает безопасность водителя». Новая платформа адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и на электротяге, добавил президент ГАЗа.

Презентация прошла на выставке Comtrans 2019, передает ТАСС. «Газель NN» – это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», – цитирует Сорокина агентство.

Группа ГАЗ создана в 2005 г. Основной акционер группы – бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд).