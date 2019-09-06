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В России снизились продажи автомобилей

В августе в России было продано 145 545 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,3 % меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце на рынке не произошло никаких существенных изменений, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Продажи по-прежнему остаются ниже уровня, который был достигнут в 2018 г.

Продажи автомобилей в России падают уже несколько месяцев подряд. В первой половине 2019 г. они снизились на 2,4%. По словам Шрайбера, ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше.

Основной причиной сокращения продаж автомобилей является снижение реальных доходов населения, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Правительство в июле продлило программы льготного автокредитования и автолизинга для поддержания спроса на автомобили. Господдержка вряд ли окажет значительное влияние, сомневался Шрайбер. Мера может лишь смягчить падение рынка, помощь направлена очень ограниченному количеству локализованных в России брендов, поддержал его гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин.