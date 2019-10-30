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Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Компании опубликовали у себя на сайтах практически идентичные пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание «одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности». Других деталей в сообщениях нет.

Ранее о переговорах Fiat Chrysler и PSA сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, рассматривается вариант слияния на равных условиях. При этом, как утверждают источники WSJ, руководителем объединенного автопроизводителя станет президент PSA Карлос Таварес. Председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн может занять в новой компании такую же должность, какая у него сейчас.

Гарантий, что переговоры закончатся успешно, нет, отметил собеседник издания. Конкретных договоренностей у компаний пока нет, они просто рассматривают разные варианты.

Весной Fiat Chrysler вел переговоры о слиянии с французской Renault, но соглашение так и не было достигнуто. В начале июня итало-американский автопроизводитель отозвал свое предложение, объяснив это негативными политическими условиями во Франции.

Компания Fiat Chrysler образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati.

PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.