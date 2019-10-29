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WSJ узнала о возможном слиянии Fiat Chrysler Automobiles и производителя Peugeot

Ведомости
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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о возможном слиянии. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, обсуждается, в частности, вариант, по которому компании проведут полное слияние на равных условиях.

Другой собеседник издания охарактеризовал переговоры Fiat Chrysler Automobiles и PSA как «текучие». По его словам, помимо вышеназванной могут быть рассмотрены и другие опции и условия. Гарантий того, что в конце концов сделка будет достигнута, нет, подчеркнул он.

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Россия пообещала ответить на высылку российского дипломата из Болгарии

Ведомости
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Россия ответит на высылку российского дипломата из Болгарии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Разумеется. Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

Болгария выслала российского дипломата накануне, 28 октября. Прокуратура страны открыла в отношении его досудебное производство по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он, утверждает прокуратура, встречался с гражданами Болгарии, в частности с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и НАТО. Целью было получение информации, имеющей статус гостайны, в том числе за вознаграждение.

Bloomberg писал, что речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. О ком именно идет речь, не уточнялось. МИД Болгарии объявлял, что подозреваемый уже покинул страну.

Посольство России в Болгарии от комментариев отказывалось.

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Суд объяснил решение по иску Дерипаски к трем иностранным СМИ

Ведомости
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Арбитражный суд Краснодарского края обнародовал полный текст решения об удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд) к трем иностранным СМИ. Первым на это обратил внимание РБК.

В документе говорится, что суд принял иск бизнесмена к рассмотрению в соответствии с нормами законодательства России. Согласно объяснению суда, вред деловой репутации Дерипаски наступил на территории России. «Поскольку истец постоянно проживает в Российской Федерации, владеет преимущественно российскими активами, следовательно, вред от публикации порочащих сведений наступает на территории Российской Федерации», – поясняется в документе.

Суд признал опубликованную в изданиях The Telegraph, The Times и The Nation информацию о Дерипаске порочащей. В текстах этих СМИ утверждается, что истец нарушал закон «совершением нечестного поступка, неэтичным поведением», а также недобросовестно поступал при ведении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.

В частности, в статье «Связанный с политиками олигарх «заказал убийство банкира» британской газеты The Telegraph Дерипаску обвинили в совершении преступлений, предусмотренных отдельными статьями Уголовного кодекса России. «В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец привлекался к уголовной ответственности», – отмечается в решении суда. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции России обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке, напомнил суд. На основании этого суд признал, что публикации в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствуют действительности и должны быть опровергнуты.

В пятницу, 25 октября, Арбитражный суд Краснодарского края признал публикации о Дерипаске в The Telegraph, The Times и The Nation не соответствующими действительности. Суд обязал истцов опровергнуть ранее опубликованные данные. Иск был подан бизнесменом к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC 13 сентября. Через шесть дней суд принял иск к производству, 11 октября суд отложил разбирательство на 25 октября, дав возможность сторонам урегулировать спор мирным путем. Ранее представитель Дерипаски заявил «Ведомостям», что «материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы минфином США для оправдания санкций».

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Политика
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Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Ведомости
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Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

«Туда (в зону безопасности – «Ведомости») зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», – уточнил Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном. По его словам, российские военные разминировали более 100 кв. км, обезвредили большое количество взрывоопасных устройств – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Помимо этого, российские врачи получают колоссальный опыт, оказывая помощь местным жителям и проводя операции, отметил российский министр.

Ранее, 23 октября, Шойгу заявил, что российская военная полиция собирается расширить маршруты патрулирования и увеличить число подразделений в районе сирийско-турецкой границы. Россия и сирийские пограничники гарантируют безопасность жителям населенных пунктов, находящихся в зоне безопасности, сказал министр. Проживающим там сирийцам нет необходимости покидать свои дома, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». По словам турецкого лидера, операция проводится против запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконных курдских формирований. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже, 17 октября, Турция и США договорились о том, что Анкара приостановит боевые действия на 120 часов. За это время курды должны покинуть зону безопасности, которую Анкара собирается самостоятельно контролировать.

В середине октября президент России Владимир Путин и Эрдоган на встрече в Сочи договорились о прекращении военной операции. Согласно договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира». Они должны были проконтролировать отвод курдов на 30 км от границы.

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Технологии
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«Телеспорт груп» не смогла отсудить у Championat.com рекордную для рунета сумму

Ведомости
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Мосгорсуд частично удовлетворил требования «Телеспорт груп» по иску о нарушении авторских прав к Rambler Group. Об этом свидетельствует картотека суда.

Иск был подан в сентябре. «Телеспорт груп» просила взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group) 235 млн руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу.

Как сообщила 29 октября пресс-служба Мосгорсуда, с Rambler Group решено взыскать 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины в 21 250 руб., а также расходы на оплату услуг нотариуса в 135 580 руб. Также суд обязал Rambler Group прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение или иное использование телевизионной трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.

Иск, поданный «Телеспорт груп», был самым крупным иском в России по антипиратскому законодательству в интернете. Компания подавала в суд не только на Championat.com, но и на Sports.ru. Но второй сайт, как рассказывал представитель «Телеспорт груп», удалил нелегальный контент.

Championat.com удалил контент только после подачи иска, подчеркивал представитель «Телеспорт груп». Представитель Rambler Group заявлял, что компания не признает нарушение и возражает против позиции истца.

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Экономика
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Медведев подписал поручения для ускорения экономического роста

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения по ускорению экономического роста до 3%, начиная с 2021 г. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам этого года рост российской экономики составит 1,3%.

Всего Медведев дал 28 поручений, часть из них посвящена снижению административного давления на бизнес. Например, Минэкономразвития должно до 18 ноября подготовить перечень сфер деятельности, «в которых требуется снижение избыточных требований» в первоочередном порядке. Вице-премьеру Константину Чуйченко поручено до конца года утвердить список регионов для пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности. К 16 декабря Минэкономразвития, МВД, ФСБ и Росгвардия должны подготовить предложения по «повышению доверия к правоохранительной и судебной системам» со стороны бизнеса.

Минфину и Минэкономразвития поручено договориться о способах стимулирования частных инвестиций с помощью софинансирования из фонда национального благосостояния и представить предложения, как увеличить к 2024 г. долю инвестиционных расходов до 6% в федеральном бюджете и до 15% в региональных. Эти же ведомства должны до 16 декабря обеспечить принятие закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». К весне 2020 г. будет принят закон, распространяющий ставку НДФЛ в 13% и на неналоговых резидентов России, работающих в стране.

Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг ко 2 декабря должны разработать план единого механизма поддержки промышленных предприятий, в том числе обеспечить их доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования. Минпромторг также должен к этому сроку придумать, как увеличить долю закупок отечественных товаров при реализации нацпроектов и как сократить масштабы фальсификата в российской экономике.

Отдельный блок поручений Медведева посвящен деятельности Центрального банка. Медведев поручил оценить необходимость наделения ЦБ правом устанавливать для банков количественные ограничения на выдачу отдельных видов кредитов. Также ЦБ получит больше прав при продаже санируемых банков.

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Политика
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Минобороны опровергло обстрел российского патруля в Сирии

Ведомости
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Российский военный патруль в Сирии не попадал под обстрел, сообщил «Ведомостям» представитель входящего в Минобороны Центра по примирению враждующих сторон. По его словам, распространяемая в соцсетях информация об обстреле подразделения российской военной полиции на пункте пропуска «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности. Военная техника работает исправно, пострадавших среди российских военных нет, добавил он.

Представитель центра пояснил, что на территории Сирии недалеко от российских бронеавтомобилей, находящихся у пункта «Дербисия», произошел взрыв. Речь идет о подрыве «неустановленного безоболочного взрывного устройства», сказал он. Организаторы взрыва пытались таким образом сорвать встречу военных Турции и России, полагает представитель центра.

По словам человека, близкого к Минобороны России, в результате инцидента с обстрелом погранперехода в пункте «Дербисия» обошлось без жертв, но ранения средней степени тяжести получили несколько местных жителей. Российские военные полицейские, осуществлявшие патрулирование местности, по предварительной информации, не пострадали, уточнил собеседник «Ведомостей».

Во вторник, 29 октября, сирийское агентство SANA сообщило об обстреле патруля российской военной полиции на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией. В результате обстрела ранения получили шесть человек, среди них гражданские лица. Пункт «Дербисия» расположен в 240 км от сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани).

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Политика
Новости

В Москве открыли построенный на деньги фонда Усманова памятник Примакову

Ведомости
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В сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади в Москве открыли памятник политику Евгению Примакову, передает ТАСС. В торжественной церемонии поучаствовали, в частности, президент Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также бизнесмен Алишер Усманов.

Как рассказал на мероприятии внук Примакова, журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности политика. Это наука, разведка, международные отношения и работа в правительстве.

Автор памятника – скульптор Георгий Франгулян. Установку финансировал фонд «Искусство, наука и спорт», который принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову.

29 октября Примакову исполнилось бы 90 лет – он родился в 1929 г. Умер политик в 2015 г. в возрасте 85 лет.

Примаков в 1953 г. окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности «страновед по арабским странам», в 1956 г. – аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1979 г. стал академиком АН СССР. Был одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 г. по январь 1996 г. занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР), в 1996–1998 гг. – руководителя МИДа, с сентября 1998 г. по май 1999 г. – премьера. Затем стал депутатом Госдумы, с 2001 по 2011 г. возглавлял Торгово-промышленную палату.

Политика
Новости

ЕСПЧ присудил «Новой газете» компенсацию из-за иска омского губернатора

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу «Новой газеты» и ее корреспондента Георгия Бородянского на решения омских судов по иску бывшего губернатора Леонида Полежаева о защите чести и достоинства, следует из постановления суда. Полежаев был губернатором Омской области с 1990 г. Он добровольно ушел в отставку в 2012 г. в возрасте 72 лет.

В августе 2005 г. газета опубликовала статью Бородянского под названием «Папа Омский, или Колокол в маске» с критикой в отношении омского губернатора Леонида Полежаева. В материале утверждалось, что чиновник злоупотреблял своими полномочиями. Губернатор подал иск в суд в связи с публикацией. В октябре 2007 г. Куйбышевский районный суд Омска вынес решение в его пользу, обязав газету и автора статьи опубликовать опровержение и выплатить истцу 150 000 руб. В марте 2008 г. Омский областной суд рассмотрел апелляцию, оставил в силе решение, но уменьшил сумму до 50 000 руб.

Бородянский и «Новая газета» в поданной в ЕСПЧ жалобе утверждали, что решения российских судов необоснованно ограничили их право на свободу выражения мнений. ЕСПЧ согласился с доводами Бородянского и «Новой газеты» и постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить заявителям 1160 евро для компенсации материального ущерба и 1000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

Технологии
Новости

Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой

Ведомости
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Российские операторы связи МТС, Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой, сообщает Reuters со ссылкой на письмо операторов. Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил агентству получение письма.

Закон Яровой действует с 1 июля 2018 г. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов.

Затраты на закупку технических средств для хранения такого объема информации могут составить от 10 до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет, говорится в письме. Размер субсидий, которые хотят получить операторы, в нем не уточняется.

Свою просьбу авторы письма обосновали тем, что нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции. Однако Новиков заявил, что к нацпроекту это предложение не имеет отношения и Минкомсвязи не считает его целесообразным.

Экономика
Новости

Минфин опубликовал законопроект о реформе накопительной пенсии

Ведомости
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Министерство финансов опубликовало законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Цель изменений, как сказано в карточке проекта, – дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию. Минфин собирает отзывы на законопроект до 19 ноября. Соавтор законопроекта – Центробанк.

Согласно документу в России появится новый пенсионный продукт – гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.

Чтобы стимулировать людей копить на пенсию, Минфин и ЦБ предлагают налоговые льготы. Взносы в ГПП освободят от НДФЛ, но не более 6% от доходов человека. Если он захочет откладывать больше, то сможет включить эти расходы в уже существующий социальный налоговый вычет – он ограничен 120 000 руб. в год. Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет – 1,3, а затем – 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда.

Накопленная пенсия будет наследоваться, и вся ее сумма будет застрахована.

ГПП должен прийти на смену не действующим с 2014 г. правилам формирования накопительной части пенсии. Государство заморозило накопительные пенсии из-за необходимости направить больше средств в Пенсионный фонд на выплаты нынешним пенсионерам.

Политика
Новости

Кремль отказался расценивать стрельбу в Забайкалье как провал военной реформы

Ведомости
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Делать выводы о реформе армии на основе частного случая со стрельбой в воинской части в Забайкальском крае неуместно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не будет реагировать на этот инцидент, отметил Песков. При этом он добавил, что его, безусловно, нужно расследовать.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Читинский гарнизонный военный суд 28 октября арестовал его на два месяца.

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных с военной службой. Однако, по информации нескольких СМИ, Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

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