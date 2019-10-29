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WSJ узнала о возможном слиянии Fiat Chrysler Automobiles и производителя Peugeot

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о возможном слиянии. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, обсуждается, в частности, вариант, по которому компании проведут полное слияние на равных условиях.

Другой собеседник издания охарактеризовал переговоры Fiat Chrysler Automobiles и PSA как «текучие». По его словам, помимо вышеназванной могут быть рассмотрены и другие опции и условия. Гарантий того, что в конце концов сделка будет достигнута, нет, подчеркнул он.

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