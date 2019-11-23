Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck. В результате состояние основателя и гендиректора компании Илона Маска сократилось на $768 млн до $23,6 млрд, сообщает Forbes.
Демонстрация пикапа, которая прошла не идеально, не внушила инвесторам доверия, отмечает издание. Во время презентации Маск попросил конструктора машины Франца фон Хольцхаузена продемонстрировать прочность бронированных стекол. Однако когда тот бросил в стекло металлический шар с нескольких метров, оно треснуло. Маск заявил, что не знает, почему так произошло, и пообещал, что Tesla все исправит.
Презентация Cybertruck состоялась 22 ноября на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Корпус автомобиля выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, в нем установлены бронированные стекла. Во время презентации машина выдержала несколько ударов кувалдой по передней двери.
Автомобиль будет продаваться в трех версиях. Стоимость самой дешевой модели – от $39 900, двухмоторной – $49 900, а трехмоторной – $69 900. Производство Cybertruck начнется в конце 2021 г.