Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Демонстрация пикапа, которая прошла не идеально, не внушила инвесторам доверия, отмечает издание. Во время презентации Маск попросил конструктора машины Франца фон Хольцхаузена продемонстрировать прочность бронированных стекол. Однако когда тот бросил в стекло металлический шар с нескольких метров, оно треснуло. Маск заявил, что не знает, почему так произошло, и пообещал, что Tesla все исправит.