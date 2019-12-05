GM и LG вложат $2,3 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей

General Motors и LG сотрудничают в сфере создания электромобилей уже много лет. Впервые они подписали соглашение о партнерстве в этой области в 2011 г. Но еще до этого корейская компания поставляла батареи для гибридных автомобилей GM Chevrolet Volt и его европейского «родственника» Opel Ampera.