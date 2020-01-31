Aston Martin нашел нового акционера
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda продаст долю 20% акций новому акционеру. Сделка станет частью операции по привлечению около 500 млн фунтов стерлингов ($652,5 млн), которые необходимы компании для укрепления баланса, улучшения показателей ликвидности и сокращения левериджа. Консорциум инвесторов во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом заплатит 182 млн фунтов ($239 млн) за 16,7% акций, а последующая эмиссия прав, поддержанная основными акционерами, включая Стролла, принесет еще 318 млн фунтов, говорится в сообщении Aston Martin.
Стролл – канадский инвестор, владелец гоночной команды Formula 1 и отец пилота Лэнса Стролла. Он получил поддержку совета директоров Aston Martin после того, как от инвестиций в британскую компанию отказалась китайская Geely, сообщили источники Automotive News. Geely, контролирующая шведскую Volvo, британскую Lotus Cars и владеющая долей в Daimler, была заинтересована в сделке по обмену технологиями.
Aston Martin принадлежит в основном итальянским и кувейтским группам инвесторов. Привлечение средств даст возможность автопроизводителю финансировать запуск в производство первого внедорожника DBX.
Модель, которая должна существенно увеличить продажи марки, будет в этом году запущена на рынок, в том числе в России. Стоимость DBX будет начинаться с 14,5 млн руб., сообщили в российском представительстве компании. Квота на этот год – 30 автомобилей, сейчас спрос на новую модель превышает квоту в 2 раза, сказали «Ведомостям» в компании.