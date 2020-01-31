Aston Martin нашел нового акционера

Модель, которая должна существенно увеличить продажи марки, будет в этом году запущена на рынок, в том числе в России. Стоимость DBX будет начинаться с 14,5 млн руб., сообщили в российском представительстве компании. Квота на этот год – 30 автомобилей, сейчас спрос на новую модель превышает квоту в 2 раза, сказали «Ведомостям» в компании.