Volvo Cars и Geely изучают возможность объединения бизнесов
Шведский автоконцерн Volvo Cars AB и китайская компания Geely Automobile Holdings Ltd. изучают возможность объединения бизнесов и создания глобальной группы, говорится в их совместном пресс-релизе. Volvo Cars и Geely совместную рабочую группу для подготовки предложений для советов директоров компаний.
В сообщении компаний сказано, что создание глобальной группы позволит ускорить финансовое и технологическое взаимодействие двух концернов. При этом планируется сохранить «отличительную идентичность каждой из марок Volvo, Geely, Lynk&Co и Polestar». Если объединенная компания будет создана, то будет торговаться на Гонконгской фондовой бирже, в будущем возможен листинг акций в Стокгольме.
Акции Geely на торгах в Гонконге подорожали на 1,5%, капитализация компании превысила 124 млрд гонконгских долларов (около $16 млрд).
Geely является автомобильной группой, владеющей рядом хорошо известных брендов, включая Geely Auto, Lynk & Co, Volvo Cars, Lotus Cars, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC) и другие. Штат Geely превышает 52 400 сотрудников. В 2019 г. продажи компании составили около 1,362 млн машин, сократившись на 9%.
Volvo Cars и Geely Automobile Holdings Ltd. являются дочерними компаниями китайской группы Zhejiang Geely. Volvo Cars была создана в 1927 г., в 2010 г. ее приобрела Zhejiang Geely. В 2019 г. в более чем 100 странах было продано 705 450 автомобилей марки Volvo, что на 9,8% превышает показатель за 2018 г.