Volvo Cars и Geely изучают возможность объединения бизнесов

Volvo Cars и Geely Automobile Holdings Ltd. являются дочерними компаниями китайской группы Zhejiang Geely. Volvo Cars была создана в 1927 г., в 2010 г. ее приобрела Zhejiang Geely. В 2019 г. в более чем 100 странах было продано 705 450 автомобилей марки Volvo, что на 9,8% превышает показатель за 2018 г.