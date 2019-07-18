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Volvo Cars сократит издержки на $214 млн для сохранения прибыльности

Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars предпримет во второй половине года дополнительные меры, чтобы сократить издержки на 2 млрд шведских крон ($214 млн). Операционная прибыль во втором полугодии снизилась на 29,5% до 5,5 млрд шведских крон ($586 млн), сообщила компания. Операционная прибыль за II квартал снизилась до 2,6 млрд шведских крон ($277 млн) при росте выручки до 67,2 млрд шведских крон ($7,2 млрд).

Рентабельность операционной прибыли за первое полугодие снизилась до 4,2% (с 6,4%), во II квартале этот показатель составил 3,9%. Компания предупредила, что на доходность повлияла торговая война США и Китая, передает Reuters. Автопроизводители испытывают давление из-за торговых конфликтов, крупных инвестиций в разработку электромобилей и технологий роботизированного вождения и общего спада в автомобильной промышленности, отмечает агентство.

Volvo Cars, принадлежащая китайской Geely, ожидает продолжения роста продаж и выручки, хотя общее состояние рынка продолжит оказывать давление на прибыльность бизнеса. Но одновременный рост продаж и снижение издержек сможет существенно увеличить показатель прибыли во втором полугодии, предупредила компания.

Продажи Volvo Cars в первом полугодии составили рекордные для компании 340 286 автомобилей (+7,3%), увеличив долю марки на ключевых рынках США, Китая и Европы. Выручка за первое полугодие 2019 г. составила 130,1 млрд шведских крон ($13,9 млрд, +5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).