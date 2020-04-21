Daimler и Volvo будут совместно разрабатывать силовые установки на водороде

Daimler консолидирует в СП всю текущую деятельность в области топливных элементов, Volvo Group приобретет 50% в СП примерно за 600 млн евро, говорится в сообщении. Компании подписали предварительное необязывающее соглашение, заключение договора о создании СП ожидается в III квартале, сделка будет закрыта до конца 2020 г. после утверждения антимонопольными органами, сообщили компании. СП будет находиться в Наберне (Германия), где сейчас расположена штаб-квартира Mercedes-Benz Fuel Cell, в нее войдут производства в Германии и Канаде.