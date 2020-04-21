Daimler и Volvo будут совместно разрабатывать силовые установки на водороде
Производители грузовиков немецкая Daimler Truck и шведская Volvo Group собираются совместно разрабатывать и внедрять силовые установки на водородных топливных ячейках. Компании договорились о создании СП для разработки, серийного производства и вывода на рынок топливных элементов, которые будут применяться для получения энергии для электрических двигателей транспортных средств большой грузоподъемности и в других отраслях промышленности. СП будет создано на базе принадлежащей Daimler компании Mercedes-Benz Fuel Cell, которая имеет опыт разработки топливных элементов и систем хранения водорода для транспортных средств.
Daimler консолидирует в СП всю текущую деятельность в области топливных элементов, Volvo Group приобретет 50% в СП примерно за 600 млн евро, говорится в сообщении. Компании подписали предварительное необязывающее соглашение, заключение договора о создании СП ожидается в III квартале, сделка будет закрыта до конца 2020 г. после утверждения антимонопольными органами, сообщили компании. СП будет находиться в Наберне (Германия), где сейчас расположена штаб-квартира Mercedes-Benz Fuel Cell, в нее войдут производства в Германии и Канаде.
СП будет независимой и автономной организацией, Daimler Truck и Volvo Group будут продолжать оставаться конкурентами во всех других областях бизнеса, заявили компании. Объединение усилий сократит обеим компаниям затраты на разработку и ускорит внедрение на рынок систем топливных элементов для машин, работающих в тяжелых условиях и проезжающих большие расстояния.
Компании собираются вывести на рынок серийные грузовики с топливными элементами во второй половине этого десятилетия. Так производители собираются достичь целей Европейского зеленого соглашения, по которому к 2030 г. выбросы выбросы парниковых газов должны сократиться на 50–55% к уровню 1990 г., а к 2050 г. регион должен перестать оказывать влияние на климат.