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Daimler и Volvo будут совместно разрабатывать силовые установки на водороде

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Производители грузовиков немецкая Daimler Truck и шведская Volvo Group собираются совместно разрабатывать и внедрять силовые установки на водородных топливных ячейках. Компании договорились о создании СП для разработки, серийного производства и вывода на рынок топливных элементов, которые будут применяться для получения энергии для электрических двигателей транспортных средств большой грузоподъемности и в других отраслях промышленности. СП будет создано на базе принадлежащей Daimler компании Mercedes-Benz Fuel Cell, которая имеет опыт разработки топливных элементов и систем хранения водорода для транспортных средств.

Daimler консолидирует в СП всю текущую деятельность в области топливных элементов, Volvo Group приобретет 50% в СП примерно за 600 млн евро, говорится в сообщении. Компании подписали предварительное необязывающее соглашение, заключение договора о создании СП ожидается в III квартале, сделка будет закрыта до конца 2020 г. после утверждения антимонопольными органами, сообщили компании. СП будет находиться в Наберне (Германия), где сейчас расположена штаб-квартира Mercedes-Benz Fuel Cell, в нее войдут производства в Германии и Канаде.

СП будет независимой и автономной организацией, Daimler Truck и Volvo Group будут продолжать оставаться конкурентами во всех других областях бизнеса, заявили компании. Объединение усилий сократит обеим компаниям затраты на разработку и ускорит внедрение на рынок систем топливных элементов для машин, работающих в тяжелых условиях и проезжающих большие расстояния.

Компании собираются вывести на рынок серийные грузовики с топливными элементами во второй половине этого десятилетия. Так производители собираются достичь целей Европейского зеленого соглашения, по которому к 2030 г. выбросы выбросы парниковых газов должны сократиться на 50–55% к уровню 1990 г., а к 2050 г. регион должен перестать оказывать влияние на климат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных