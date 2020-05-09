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Reuters: Mazda запросила кредиты почти на $3 млрд из-за пандемии

Ведомости

Автопроизводитель Mazda Motor запросил кредиты на $2,8 млрд у трех больших банков Японии, чтобы справиться со сложной ситуации из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Банки не стали комментировать агентству эту информацию. Mazda не ответила на запрос Reuters.

Mazda пришлось, как и другим автопроизводителям, за последние несколько месяцев сократить или остановить производство на своих заводах, отмечает Reuters. Финансовые результаты автопроизводитель должен объявить 14 мая.

У Mazda есть завод во Владивостоке, на котором выпускают кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 , а также седан Mazda 6. По данным «Автостата», в конце апреля этот завод приостановил работу для модернизации производства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных