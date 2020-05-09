Reuters: Mazda запросила кредиты почти на $3 млрд из-за пандемии
Автопроизводитель Mazda Motor запросил кредиты на $2,8 млрд у трех больших банков Японии, чтобы справиться со сложной ситуации из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Банки не стали комментировать агентству эту информацию. Mazda не ответила на запрос Reuters.
Mazda пришлось, как и другим автопроизводителям, за последние несколько месяцев сократить или остановить производство на своих заводах, отмечает Reuters. Финансовые результаты автопроизводитель должен объявить 14 мая.
У Mazda есть завод во Владивостоке, на котором выпускают кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9 , а также седан Mazda 6. По данным «Автостата», в конце апреля этот завод приостановил работу для модернизации производства.