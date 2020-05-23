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Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Ведомости

Один из крупнейших в мире сервисов проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Заявления о банкротстве подали головная компания Hertz Global Holdings, а также ряд ее «дочек» в США и Канаде.

Пандемия привела к сокращению бронирований и, как следствие, к резкому снижению выручки, поясняется в сообщении. Hertz отмечает, что пока не может предсказать, когда спрос на аренду автомобилей восстановится.

При этом компания не собирается закрываться: ее офисы продолжат работать и обслуживать клиентов, а процедура банкротства будет использована для того, чтобы реструктурировать долги. В конечном итоге это позволят выстроить более устойчивую финансовую структуру, рассчитывает руководство Hertz.

Сервис Hertz был основан более 100 лет назад в Чикаго, он пережил Великую депрессию, практически полную остановку автомобильного производства в США во время Второй мировой войны и несколько нефтяных кризисов. Сейчас у компании почти 2000 пунктов проката в США и более 5000 по всему миру. В собственности у компании около 568 000 автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных