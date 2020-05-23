Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Сервис Hertz был основан более 100 лет назад в Чикаго, он пережил Великую депрессию, практически полную остановку автомобильного производства в США во время Второй мировой войны и несколько нефтяных кризисов. Сейчас у компании почти 2000 пунктов проката в США и более 5000 по всему миру. В собственности у компании около 568 000 автомобилей.