Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Один из крупнейших в мире сервисов проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Заявления о банкротстве подали головная компания Hertz Global Holdings, а также ряд ее «дочек» в США и Канаде.
Пандемия привела к сокращению бронирований и, как следствие, к резкому снижению выручки, поясняется в сообщении. Hertz отмечает, что пока не может предсказать, когда спрос на аренду автомобилей восстановится.
При этом компания не собирается закрываться: ее офисы продолжат работать и обслуживать клиентов, а процедура банкротства будет использована для того, чтобы реструктурировать долги. В конечном итоге это позволят выстроить более устойчивую финансовую структуру, рассчитывает руководство Hertz.
Сервис Hertz был основан более 100 лет назад в Чикаго, он пережил Великую депрессию, практически полную остановку автомобильного производства в США во время Второй мировой войны и несколько нефтяных кризисов. Сейчас у компании почти 2000 пунктов проката в США и более 5000 по всему миру. В собственности у компании около 568 000 автомобилей.