Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Hertz уезжает из России

Сервис по аренде автомобилей Hertz покидает Россию

По мнению конкурентов, существенного влияния на рынок этот уход не окажет

Мастер-франчайзи в России сервиса по аренде автомобилей Hertz – «Ричмонт транспортные услуги» – прекращает работу, сообщило RNS со ссылкой на источник. Компания намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве – уведомление «Ричмонт транспортные услуги» об этом опубликовано 15 августа в базе «СПАРК-Интерфакс». На вечер 23 августа заявление о банкротстве в суд еще не было подано, уточнил «Ведомостям» представитель суда.

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