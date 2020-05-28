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Nissan выведет бренд Datsun из России

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Nissan выведет бренд Datsun из России, сообщила компания во время представления ежегодных финансовых результатов и плана реструктуризации бизнеса. Это станет одной из мер сокращения расходов в рамках новой стратегии компании, которая собирается сосредоточиться на ключевых рынках и ключевых моделях.

Японская компания решила возродить бренд Datsun в 2012 г., собираясь продвигать его на развивающихся рынках — в Индии, Индонезии, России и Южной Африке. В 2014 г. производить машины для Datsun начал российский «АвтоВАЗ». В России продавались только две модели — седан On-Do и хетчбэк Mi-Do. Машины выпускались на одной линии с Kalina и Granta, на основе которых были сделаны On-Do и Mi-Do. Перед запуском бренда в 2013 г. ее гендиректор бренда Винсент Кобе говорил в интервью «Ведомостям», что собирается достичь в России 1/3 продаж Nissan.

В 2019 г. Datsun продал в России 22 426 машин (рост 9,1%), доля рынка составила 1,3% (рост на 0,2 п. п.), по данным Ассоциации европейского бизнеса. У компании сейчас 60 дилеров по всей России, говорится на ее интернет-сайте. Nissan в прошлом году продал в России 64 974 машины (снижение на 19,7%), рыночная доля составила 3,7% (снижение на 0,8 п. п.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных