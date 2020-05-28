Nissan выведет бренд Datsun из России

Японская компания решила возродить бренд Datsun в 2012 г., собираясь продвигать его на развивающихся рынках — в Индии, Индонезии, России и Южной Африке. В 2014 г. производить машины для Datsun начал российский «АвтоВАЗ». В России продавались только две модели — седан On-Do и хетчбэк Mi-Do. Машины выпускались на одной линии с Kalina и Granta, на основе которых были сделаны On-Do и Mi-Do. Перед запуском бренда в 2013 г. ее гендиректор бренда Винсент Кобе говорил в интервью «Ведомостям», что собирается достичь в России 1/3 продаж Nissan.