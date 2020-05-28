Nissan выведет бренд Datsun из России
Nissan выведет бренд Datsun из России, сообщила компания во время представления ежегодных финансовых результатов и плана реструктуризации бизнеса. Это станет одной из мер сокращения расходов в рамках новой стратегии компании, которая собирается сосредоточиться на ключевых рынках и ключевых моделях.
Японская компания решила возродить бренд Datsun в 2012 г., собираясь продвигать его на развивающихся рынках — в Индии, Индонезии, России и Южной Африке. В 2014 г. производить машины для Datsun начал российский «АвтоВАЗ». В России продавались только две модели — седан On-Do и хетчбэк Mi-Do. Машины выпускались на одной линии с Kalina и Granta, на основе которых были сделаны On-Do и Mi-Do. Перед запуском бренда в 2013 г. ее гендиректор бренда Винсент Кобе говорил в интервью «Ведомостям», что собирается достичь в России 1/3 продаж Nissan.
В 2019 г. Datsun продал в России 22 426 машин (рост 9,1%), доля рынка составила 1,3% (рост на 0,2 п. п.), по данным Ассоциации европейского бизнеса. У компании сейчас 60 дилеров по всей России, говорится на ее интернет-сайте. Nissan в прошлом году продал в России 64 974 машины (снижение на 19,7%), рыночная доля составила 3,7% (снижение на 0,8 п. п.).