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В Москве урегулировали первый убыток беспилотного автомобиля по КАСКО

Ведомости

В Москве урегулировали первый убыток беспилотного автомобиля по КАСКО, рассказал «Ведомостям» представитель «Ренессанс страхования», где был застрахован беспилотник.

ДТП произошло 15 июня в Армянском переулке в центре Москвы. В беспилотный автомобиль Hyundai Solaris въехал Audi A6. Водитель немецкой иномарки в момент столкновения отвлекся на телефон. В результате столкновения у Hyundai Solaris оказалась повреждена задняя часть. По словам представителя страховой компании, убыток был заявлен по Whatsapp, в течение дня через чат приняты документы и выдано направление на ремонт. Предварительная сумма ущерба – 320 000 руб.

Беспилотный автомобиль принадлежит Мостранспроекту. Пока что это единственный такой автомобиль, эксплуатируемый проектным институтом. Его обучают езде по заданным маршрутам, в дальнейшем такие автомобили будут эксплуатировать для организации дорожного движения в столице, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Мостранспроекта. По их данным, это первое ДТП с участием их беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных