В Москве урегулировали первый убыток беспилотного автомобиля по КАСКО
В Москве урегулировали первый убыток беспилотного автомобиля по КАСКО, рассказал «Ведомостям» представитель «Ренессанс страхования», где был застрахован беспилотник.
ДТП произошло 15 июня в Армянском переулке в центре Москвы. В беспилотный автомобиль Hyundai Solaris въехал Audi A6. Водитель немецкой иномарки в момент столкновения отвлекся на телефон. В результате столкновения у Hyundai Solaris оказалась повреждена задняя часть. По словам представителя страховой компании, убыток был заявлен по Whatsapp, в течение дня через чат приняты документы и выдано направление на ремонт. Предварительная сумма ущерба – 320 000 руб.
Беспилотный автомобиль принадлежит Мостранспроекту. Пока что это единственный такой автомобиль, эксплуатируемый проектным институтом. Его обучают езде по заданным маршрутам, в дальнейшем такие автомобили будут эксплуатировать для организации дорожного движения в столице, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Мостранспроекта. По их данным, это первое ДТП с участием их беспилотника.