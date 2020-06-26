В Москве урегулировали первый убыток беспилотного автомобиля по КАСКО

Беспилотный автомобиль принадлежит Мостранспроекту. Пока что это единственный такой автомобиль, эксплуатируемый проектным институтом. Его обучают езде по заданным маршрутам, в дальнейшем такие автомобили будут эксплуатировать для организации дорожного движения в столице, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Мостранспроекта. По их данным, это первое ДТП с участием их беспилотника.